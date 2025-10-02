Close Menu
4 ott – Acmf premia Dario Marianelli al Romics Musica per Immagini

Logo (AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 Acmf al Musicomics – Romics Musica per Immagini 2025
A Dario Marianelli il Premio Speciale alle Produzioni Straniere 2025
Sabato 4 ottobre ore 15.00
Fiera Roma – Padiglione 8 – Sala Grandi Eventi e Proiezioni
(Via Portuense, 1645/647)
La quarta edizione di Musicomics – Premio Romics Musica per Immagini conferma la collaborazione tra l’Associazione Compositori Musica per Film e il Romics, la storica rassegna internazionale dedicata a fumetto, animazione, videogiochi, cinema e intrattenimento organizzata alla Fiera di Roma con con il patrocinio di SIAE e Nuovo IMAIE.
Nel corso dell’evento di sabato 4 ottobre (ore 15 – Padiglione 8) verranno conferiti speciali riconoscimenti ai professionisti della “musica per immagini”. I Premi Musicomics sono assegnati ad autori e interpreti italiani, nonché a opere interamente o parzialmente prodotte in Italia nel periodo compreso tra il 30 giugno 2024 e il 30 giugno 2025. A presiedere la giuria in qualità di Presidente Onorario è il Maestro Vince Tempera, compositore, direttore d’orchestra, tastierista e arrangiatore. La Direzione Creativa del Premio è affidata a Mirko Fabbreschi, compositore, musicista, autore televisivo, docente e scrittore. Tra le nomination nella categoria Miglior colonna sonora ci sono i soci Acmf Fabio Amurri (“La città proibita di Gabriele Mainetti), Matteo Buzzanca (“Prophecy di Jacopo Rondinelli, tratto dall’omonimo manga di Tetsuya Tsutsui), Silvia Leonetti e Stefano Switala (“Gino & Friends – eroi per la città” di Marco Storani).
A Dario Marianelli, compositore italiano tra i più affermati nel mondo, l’Associazione Compositori Musica per Film assegnerà il Premio Speciale alle Produzioni Straniere 2025. Vincitore nel 2008 dell’Oscar e del Golden Globe per il film “Espiazione” di Joe Wright, Marianelli ha ricevuto altre due nomination agli Academy Awards per “Orgoglio e Pregiudizio” e “Anna Karenina”, diretti dallo stesso regista. Diplomato in pianoforte in Italia e in composizione a Londra, ha firmato oltre cinquanta colonne sonore molte delle quali per film di genere tra cui “V per Vendetta” di James McTeigue, “Ghostbusters – Minaccia Glaciale” di Gil Kenan e “Pinocchio” di Matteo Garrone.
Ufficio stampa
Marzia Spanu

