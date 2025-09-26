Close Menu
Presentazione di "Generazione Rendella"

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 Servizio Informazione e Comunicazione
DOTT. S.D. SCARAFINO
Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)
COMUNICATO STAMPA N.6806
26 settembre 2025
Presentazione di “Generazione Rendella”
Martedì 30 settembre 2025 alle ore 17 in Biblioteca
Martedì 30 settembre 2025, alle ore 17.00, presso la Biblioteca civica “Prospero Rendella”, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Generazione Rendella: Laboratorio di Scrittura Creativa per Ragazzi” .
All’incontro prenderanno parte il Sindaco Angelo Annese, l’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci, il Dirigente dell’Area Organizzativa Affari Generali e Sviluppo Locale dott. Pietro D’Amico e il curatore del laboratorio Nicola De Dominicis .
L’appuntamento sarà l’occasione per illustrare obiettivi, attività e finalità di questo nuovo percorso rivolto ai giovani, promosso dal Comune di Monopoli in collaborazione con la Biblioteca Rendella.

