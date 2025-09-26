(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 Servizio Informazione e Comunicazione
26 settembre 2025
46esima stagione concertistica “Amici della Musica”
Martedì 30 settembre 2025 alle ore 17 in Biblioteca
Lunedì 29 settembre 2025, alle ore 18.00, a Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 46esima edizione della Stagione concertistica degli Amici della Musica “Orazio Fiume”.
All’incontro prenderanno parte il Sindaco Angelo Annese, l’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci, il Dirigente dell’Area Organizzativa Affari Generali e Sviluppo Locale dott. Pietro D’Amico e il presidente dell’associazione Michele Fanizzi .
