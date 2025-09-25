Close Menu
Trending
giovedì 25 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Una nuova isola ecologica al porto

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Servizio Informazione e Comunicazione
DOTT. S.D. SCARAFINO
Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)
COMUNICATO STAMPA N.6808
Una nuova isola ecologica al porto
Per la raccolta di plastica, cartone e vetro
L’Assessore all’Ambiente del Comune di Monopoli Vincenzo Laneve comunica che è iniziata in questi giorni l’installazione delle nuove isole ecologiche dedicate alla raccolta differenziata di plastica, cartone e vetro .
La prima struttura è stata collocata nell’area del porto, luogo strategico e simbolico della città, punto di incontro quotidiano non solo per i pescatori ma anche per cittadini e visitatori. Questa scelta non è casuale: l’obiettivo è infatti coniugare la tutela del mare con la necessità di offrire strumenti concreti per un corretto conferimento dei rifiuti.
L’intervento non si limiterà a questa prima postazione. Nei prossimi mesi l’Amministrazione comunale ha programmato l’installazione di ulteriori isole ecologiche nel centro storico, cuore pulsante della vita culturale e turistica, e in altre zone cruciali del territorio urbano, così da garantire una più ampia copertura e agevolare le buone pratiche della raccolta differenziata.
Particolare attenzione sarà rivolta anche alle aree costiere e balneari : già nell’estate appena trascorsa erano stati introdotti punti di raccolta lungo le spiagge, una misura molto apprezzata da residenti e turisti che ha contribuito a ridurre l’abbandono dei rifiuti. Con le nuove installazioni si vuole consolidare questo risultato, rafforzando l’impegno di Monopoli verso un modello di città sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl