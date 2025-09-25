(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Servizio Informazione e Comunicazione
DOTT. S.D. SCARAFINO
Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)
COMUNICATO STAMPA N.6808
Una nuova isola ecologica al porto
Per la raccolta di plastica, cartone e vetro
L’Assessore all’Ambiente del Comune di Monopoli Vincenzo Laneve comunica che è iniziata in questi giorni l’installazione delle nuove isole ecologiche dedicate alla raccolta differenziata di plastica, cartone e vetro .
La prima struttura è stata collocata nell’area del porto, luogo strategico e simbolico della città, punto di incontro quotidiano non solo per i pescatori ma anche per cittadini e visitatori. Questa scelta non è casuale: l’obiettivo è infatti coniugare la tutela del mare con la necessità di offrire strumenti concreti per un corretto conferimento dei rifiuti.
L’intervento non si limiterà a questa prima postazione. Nei prossimi mesi l’Amministrazione comunale ha programmato l’installazione di ulteriori isole ecologiche nel centro storico, cuore pulsante della vita culturale e turistica, e in altre zone cruciali del territorio urbano, così da garantire una più ampia copertura e agevolare le buone pratiche della raccolta differenziata.
Particolare attenzione sarà rivolta anche alle aree costiere e balneari : già nell’estate appena trascorsa erano stati introdotti punti di raccolta lungo le spiagge, una misura molto apprezzata da residenti e turisti che ha contribuito a ridurre l’abbandono dei rifiuti. Con le nuove installazioni si vuole consolidare questo risultato, rafforzando l’impegno di Monopoli verso un modello di città sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.
