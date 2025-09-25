(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Settore Mobilità e Trasporti
OGGETTO:
MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA NAZIONALE DI REGOLARITA’ PER
AUTO STORICHE DENOMINATA “ PARMA POGGIO DI BERCETO” 28
SETTEMBRE 2025.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
gli art. 6 e7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione
dei veicoli;
Vista la richiesta di Scuderia Parma Auto Storiche pervenuta a questi uffici in sata
22/09/2025, relativa all’emissione di ordinanza di modifica temporanea della viabilità in
occasione dello svolgimento della manifestazione automobilistica di regolarità per auto
storiche “Parma – Poggio di Berceto”, di cui è prevista la partenza a Parma in Strada
Garibaldi nel tratto ricompreso tra Via Bodoni e Strada Mazzini, il giorno 28/09/2025 dalle
ore 07:00 alle ore 11:00;
Considerato che l’evento è patrocinato dal Comune di Parma;
Tenuto conto degli esisti del tavolo convocato il 23/09/2025 dalla Prefettura di Parma, alla
presenza di Scuderia Parma Auto storiche, Questura di Parma, i Comuni e gli Enti a vario
titolo coinvolti nel procedimento;
Vista l’Autorizzazione emessa dalla Provincia di Parma, acquisita agli atti con Prot..
Visto il Decreto emesso in merito dal Prefetto di Parma acquisito agli con Prot.
Considerato di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di consentire il regolare
svolgimento della manifestazione, così come stabiliti e concordati nei tavoli tecnici tenutisi;
ORDINA
Il giorno 28/09/2025 dalle ore 07:00 alle ore 11:00:
Via Melloni
Borgo del Parmigianino da Via Melloni a Borgo Montassù
Borgo Montassù
Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta ambo i lati con
rimozione forzata eccetto veicoli accreditati manifestazione “Parma – Poggio di
Berceto”.
Il giorno 28/09/2025 dalle ore 07:00 alle ore 11:00 e comunque sino a cessate
esigenze:
Strada Garibaldi – da Via Bodoni esclusa a Strada Mazzini
Istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli eccetto mezzi accreditati
manifestazione “Parma – Poggio di Berceto”, mezzi di soccorso, d’emergenza ed
antincendio, veicoli di servizio Carabinieri Stazione Parma Centro.
Sarà consentito l’accesso dei residenti diretti ed in uscita dai passi carrabili,
compatibilmente alle esigenze di manifestazione.
B.go Montassù
Inversione del senso di marcia con nuova direzione di percorrenza NordSud.
Istituzione del senso unico alternato per i seguenti tratti stradali:
Via Melloni
Borgo del Parmigianino – da via Melloni a b.go Montassù
Vicolo S. Alessandro
Strada XX Settembre
Via Albertelli
Dalle ore 06:00 alle ore 12:00 del 28/09/2025:
Destituzione della corsia preferenziale di strada Garibaldi da Via Bodoni a Strada
Mazzini e contestuale disattivazione del sistema di rilevamento dei transiti su
corsia preferenziale di strada Garibaldi
L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna
comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla
cittadinanza.
Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso d’emergenza ed antincendio.
Sarà inoltre consentito l’accesso ai mezzi Iren Ambiente e che operano per conto di
Iren Ambiente, per servizi di pulizia strade e raccolta rifiuti, unicamente in caso di
emergenza e/o comprovata necessità.
La Polizia Locale potrà adottare misure di regolamentazione del traffico non previste
nella presente ordinanza che si rendessero opportune per un corretto svolgimento
delle manifestazioni e per limitare i disagi alla circolazione veicolare.
Tutta la segnaletica necessaria sarà fornita a cura del Comune di Parma per il tramite della Società
Gruppo Biesse Srl.
Il Comitato organizzatore provvederà all’esatto posizionamento della segnaletica secondo le norme
del Codice della Strada – eccezion fatta per posizionamento piantane divieto di sosta, che sarà a cura
di Gruppo Biesse Srl – e alla rimozione della stessa a cessate esigenze; Responsabile evento:
Il Comando di Polizia Locale è abilitato per il rilascio (esclusivamente per operazioni di emergenza) di
autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza.
Il Comando di Polizia Locale provvederà al controllo del corretto posizionamento di tutta la
segnaletica e della sua avvenuta rimozione al termine della manifestazione.
Il Corpo di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S. è incaricato del
controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.
I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.
La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa
nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai
seguenti destinatari:
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E TRANSIZIONE DIGITALE, SETTORE MANUTENZIONI E FACILITY
