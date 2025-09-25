Close Menu
Comunicato stampa – Siglato il gemellaggio fra le città di Parma e Chuncheon

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Siglato il gemellaggio fra le città di Parma e ChuncheonParma, 25 settembre 2025. Il Sindaco di Parma Michele Guerra e Yook Dong Han, Sindaco di Chuncheon in Corea del Sud, oggi, nella Sala del Consiglio Comunale hanno siglato il patto di gemellaggio fra le due città.
Alla cerimonia sono intervenuti l’Ambasciatrice Italiana a Seoul Emilia Gatto con un videomessaggio, il Vice Sindaco di Parma Lorenzo Lavagetto e il Console Generale della Repubblica di Corea Tae Ho Choi.
“Parma e Chuncheon firmano oggi un gemellaggio che impegna le due città a lavorare insieme nei prossimi anni, frutto di un percorso portato avanti da tempo” commenta il Sindaco Michele Guerra. “È un gemellaggio che poggia su relazioni culturali, economiche, enogastronomiche e di ricerca scientifica, nonché su un impegno condiviso a vantaggio delle giovani generazioni e della loro mobilità. In questi anni abbiamo potuto misurare le similitudini fra le città di Parma e Chuncheon e oggi diamo concretezza a quello che è già stato fino ad ora uno scambio proficuo fra le due città, ma anche fra Italia e Corea del Sud. È un gemellaggio che ci ha dato tempo per comprenderci e capirci, e che segna un patto di amicizia di cui sono particolarmente orgoglioso.”
La firma di oggi concretizza il percorso comune di analisi dei principali temi caratterizzanti le due città e delle loro potenzialità economiche, culturali e turistiche anche attraverso la messa in rete di informazioni ed esperienze per costruire insieme strategie di collaborazione innovative e produttive.
In particolare, gli ambiti nei quali si intendono sviluppare attività di collaborazione, coinvolgendo anche le organizzazioni della società civile, sono azioni per consolidare l’amicizia fra le due città e favorire interessi comuni nei settori dell’economia, dell’industria alimentare e nel settore gastronomico, della cultura, della formazione universitaria, della tecnologia scientifica, dello sport e dei giovani in base a principi di reciprocità e uguaglianza.
Inoltre il gemellaggio prevede la condivisione di competenze e politiche nelle aree di comune interesse come la neutralità carbonica, le pratiche eco-compatibili, sviluppando capacità di resilienza e cooperando in uno sforzo congiunto per affrontare le sfide che le città si trovano a fronteggiare.
Dopo la firma del patto, il Sindaco di Parma e Sindaco di Chuncheon hanno scoperto il quadretto celebrativo del Gemellaggio, nella Sala Grande del Municipio.

