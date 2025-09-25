Close Menu
Ac. Boilers. Iaia ( FdI), grande impegno del governo per lo sviluppo

1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Segue nota stampa da parte del Deputato Dario Iaia.
*Ac. Boilers. Iaia ( FdI), grande impegno del governo per lo sviluppo*
Il rilancio della fabbrica Ac Boilers di Gioia del Colle, grazie ad un investimento di 30 milioni di euro, rappresenta un traguardo significativo non solo per la nostra regione, ma per l’intero Paese. Questo successo è la testimonianza concreta dell’impegno del governo nel sostenere lo sviluppo industriale e nella creazione di opportunità di lavoro.
Il tavolo interministeriale convocato a Roma, con la presenza del Ministro Urso, ha dimostrato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, aziende e sindacati nel raggiungere obiettivi di ricollocazione dei lavoratori. La garanzia della reintegrazione di tutti e 121 i dipendenti è un motivo di orgoglio e una chiara evidenza del valore delle competenze professionali che la regione Puglia offre.

