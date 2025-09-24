Close Menu
Bonelli: “Attacco di pirateria terroristica contro Flotilla, governo non sia complice di Netanyahu”

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Bonelli: “Attacco di pirateria terroristica contro Flotilla, governo non
sia complice di Netanyahu”
«Le navi della Global Sumud Flotilla sono state attaccate in acque
internazionali vicino a Creta con bombe incendiarie e sonore. A fuoco la
vela della barca dove viaggia la nostra deputata Stefania Scuderi. È un
fatto di una gravità senza precedenti: si tratta di un vero e proprio atto
terroristico da parte di Netanyahu», così Angelo Bonelli, parlamentare di
Avs, dopo l’attacco con droni di questa notte in acque internazionali.
«Il governo italiano deve richiamare immediatamente l’ambasciatore in
Israele e applicare sanzioni. Non può essere complice di questi crimini.
Chiediamo inoltre che garantisca protezione e sicurezza agli attivisti che
tentano di rompere l’assedio illegale imposto da Israele a Gaza. Meloni
venga subito in Parlamento a riferire: non è più tollerabile che, di fronte
a quanto sta accadendo, la presidente del Consiglio fugga dalle sue
responsabilità e dal Parlamento. Ho parlato al telefono con Benedetta
Scuderi che sta bene, anche se molto scossa. Forza Benni!», conclude
Bonelli.
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

