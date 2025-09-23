Dal 25 settembre al 15 ottobre alla Galleria d’Arte Moderna di Roma tre incontri intorno alla mostra “Omaggio a Carlo Levi. L’amicizia con Piero Martina e i sentieri del collezionismo”

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 NOTA STAMPA
Tre incontri intorno alla mostra
Omaggio a Carlo Levi. L’amicizia con Piero Martina
e i sentieri del collezionismoalla Galleria d’Arte Moderna di Roma
Dal 25 settembre al 15 ottobre dibattiti, reading, spettacoli e presentazioni ispirati al lavoro di Carlo Levi e Piero Martina
Roma, 23 settembre 2025 – La mostra Omaggio a Carlo Levi. L’amicizia con Piero Martina e i sentieri del collezionismo, in corso fino al 2 novembre alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, si arricchisce di un ciclo di tre incontri in programma giovedì 25 settembre, venerdì 10 e mercoledì 15 ottobre alle ore 17.00: un’occasione per continuare a esplorare la produzione e il pensiero di Levi e del giovane Martina.
L’opera di Piero Martina fa da sfondo al primo incontro, un dibattito sull’esperienza museale tra reale e virtuale dal titolo Il museo tra reale e virtuale. I luoghi della cultura on line e on site a partire dalla digital experience di Piero Martina, in programma giovedì 25 settembre alle ore 17.00. La digital experience dedicata alla vita e all’opera di Piero Martina, mostra on line realizzata da Punto Rec Studios, sarà al centro del dibattito, nel corso del quale si parlerà di come è cambiata l’esperienza museale e si affronteranno diversi temi, dalle opportunità offerte dal digitale all’impiego delle tecnologie informatiche nella comunicazione e nella fruizione dei beni culturali, con l’obiettivo di evitare la pura spettacolarizzazione e favorire invece una comunicazione più efficace.
Intervengono Marco Barberis (Punto Rec Strudios), Francesca Romana Bigi (Sovrintendenza Capitolina), Giuliano Corti (sceneggiatore) e Laura Petacco (Sovrintendenza Capitolina). Modera Paola Lagonigro (Sovrintendenza Capitolina).
Il secondo incontro, Carlo Levi tra suono e parole. Spettacolo dell’ensemble Artifici, che si terrà venerdì 10 ottobre alle ore 17.00, è una lettura interpretata dei testi di Carlo Levi, intercalata a brani musicali di epoche diverse che risuonano in sintonia con le passioni e con gli affetti contenuti nelle parole: un dialogo tra le immagini, le parole, il loro suono e il loro significato, e la musica, con la sua capacità di evocare, esprimere e suscitare emozioni.
Con Laura Facchin e Vincenzo Failla (attori) e Maria Antonietta Cancellaro (clavicembalista e curatrice del progetto).
In chiusura, mercoledì 15 ottobre alle ore 17.00, la Presentazione del catalogo Omaggio a Carlo Levi. L’amicizia con Piero Martina e i sentieri del collezionismo, edito da Silvana Editoriale, a cura di Daniela Fonti, Antonella Lavorgna e Antonella Martina con la collaborazione di Giovanna Caterina De Feo e con testi delle curatrici e di Sara Abram, offrirà l’opportunità di un’ultima riflessione sul lavoro di entrambi i protagonisti.
A discuterne, Ilaria Miarelli Mariani (Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina) con Laura Iamurri (Università Roma Tre) e Bruno Quaranta (giornalista).
LA MOSTRA
Ospitata al primo e al secondo piano della Galleria d’Arte Moderna, la mostra Omaggio a Carlo Levi. L’amicizia con Piero Martina e i sentieri del collezionismo, tributo al pittore, scrittore e intellettuale antifascista a cinquant’anni dalla scomparsa, affronta il capitolo inedito dell’amicizia tra Carlo Levi (Torino 1902-Roma 1975) e Piero Martina (Torino 1912-1982), offrendo un’ampia panoramica della produzione di entrambi gli artisti: oltre sessanta opere realizzate da Levi e Martina dagli anni Venti-Trenta fino ai Sessanta, con particolare attenzione al decennio del secondo dopoguerra. Una sezione nel percorso di mostra è interamente dedicata alla Collezione Angelina De Lipsis Spallone, che presenta un corpus di diciannove dipinti di Carlo Levi per la prima volta esposti al pubblico.
Iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con Fondazione Carlo Levi, Archivio Piero Martina e la Collezione Angelina De Lipsis Spallone, curata da Daniela Fonti e Antonella Lavorgna (Fondazione Carlo Levi) e Antonella Martina (Archivio Piero Martina), mentre la sezione dedicata alla Collezione Angelina De Lipsis Spallone è curata da Giovanna Caterina De Feo. Catalogo: Silvana Editoriale. Organizzazione Zètema Progetto Cultura.
INFO
Galleria d’Arte Moderna, via Francesco Crispi 24 – 00187 Roma
Orari: dal martedì alla domenica ore 10.00-19.00. Chiuso il lunedì.
http://www.museiincomune.it | http://www.galleriaartemodernaroma.it
Appuntamenti gratuiti fino a esaurimento posti con pagamento del biglietto d’ingresso al Museo.
Ufficio stampa Zètema Progetto Cultura
