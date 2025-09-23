CS – SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: VIA A DUE NUOVI PROGETTI A GINOSA (TA) SU AMBIENTE, LAVORO E FORMAZIONE

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: VIA A DUE NUOVI PROGETTI A GINOSA SU AMBIENTE,
LAVORO E FORMAZIONE
Sono ufficialmente partiti oggi due nuovi progetti del Servizio Civile
Universale che si svolgeranno presso il Comune di Ginosa nel biennio
2025-2026: MONITOR 2024 e PIANETA GIOVANI 2024, giunto alla seconda
edizione consecutiva.
I progetti coinvolgono 8 giovani volontari, che per i prossimi mesi saranno
impegnati in attività di grande valore per la comunità, inerenti a temi
come mobilità sostenibile, ambiente, formazione e lavoro.
Per quanto riguarda Monitor 2024, le attività prevedono percorsi educativi
nelle scuole, Piedibus ed educazione alla mobilità sostenibile, diffusione
di informazioni sulla qualità dell’aria, gestione di rubriche social e
informative, iniziative di sensibilizzazione ambientale, mappatura del
territorio per individuare rifiuti abbandonati, attività di comunicazione
alla cittadinanza sul Decreto incendi.
Continua, poi, per il secondo anno consecutivo l’impegno con il programma
Pianeta Giovani.
Uno sportello informativo dedicato interamente ai ragazzi che fornirà
supporto nella compilazione del CV e nella ricerca del lavoro, una bacheca
e una newsletter costantemente aggiornate, informazioni su eventi
culturali, sociali e sportivi, seminari formativi, anche sull’utilizzo dei
servizi digitali della PA e un Career Day dedicato alle opportunità
occupazionali.
.
«Il Servizio Civile Universale rappresenta un’occasione preziosa di
crescita collettiva – sottolinea il sindaco Vito Parisi – con questi nuovi
progetti vogliamo rafforzare il legame tra istituzioni e ragazzi, offrendo
loro strumenti concreti per mettersi al servizio della comunità e, allo
stesso tempo, acquisire competenze utili al loro futuro. I temi di cui si
occuperanno sono pilastri fondamentali su cui stiamo costruendo la Ginosa
di oggi e di domani, una città più sostenibile, inclusiva e attenta ai
bisogni delle nuove generazioni».
(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: VIA A DUE NUOVI PROGETTI A GINOSA SU AMBIENTE,