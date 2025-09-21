Close Menu
Trending
domenica 21 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Veneto

Quasi 1000 iscritti alla “Venezia in Bici 2025”, il weekend dedicato agli appassionati delle due ruote

By Nessun commento4 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *QUASI 1000 ISCRITTI ALLA “VENEZIA IN BICI 2025”, IL WEEKEND
DEDICATO AGLI APPASSIONATI DELLE DUE RUOTE* ————————-
Si è chiusa oggi con grandi numeri, al Parco
Albanese-Bissuola, l’edizione 2025 di “Venezia in Bici”, il weekend di
eventi e appuntamenti dedicato agli appassionati delle due ruote in
occasione della Settimana Europea della Mobilità. 
Tanti i talk e gli incontri che si sono tenuti ieri, sabato 20 settembre,
per una manifestazione che ha saputo unire sport e sostenibilità. Un
evento aperto a tutti, pensato per valorizzare la cultura delle due ruote
come strumento di mobilità quotidiana, la scoperta del territorio e la
socialità.
Il momento più atteso è stato oggi, domenica 21 settembre, dove quasi
1000 iscritti hanno preso parte a 10 pedalate tematiche guidate,
9 organizzate la mattina e 1 il pomeriggio da altrettante associazioni del
territorio presenti con i loro stand, per scoprire, da prospettive inedite,
Mestre, la laguna e il territorio circostante. 
Gli itinerari sono stati strutturati su diversi percorsi, da quello gravel
lungo argini e strade bianche, a pedalate per famiglie e bambini, fino a
quelli dedicati alla musica, alla letteratura, agli orti di Sant’Erasmo,
alle fattorie, ai paesaggi industriali e alle bellezze del Lido.
A portare i saluti dell’Amministrazione comunale è stata l’assessore
alla Mobilità e Viabilità, Francesca Zaccariotto, così intervenuta: “La
bicicletta è passione e sport, ma anche uno strumento per stare insieme e
conoscere il territorio, muovendosi in sicurezza all’insegna della
sostenibilità. Iniziative come questa mirano a coinvolgere e beneficiare
persone di tutte le età, dai bambini agli anziani, promuovendo l’inclusione
e la partecipazione di ogni gruppo sociale. Le Amministrazioni comunali
devono rendere sicure le strade per promuovere la mobilità sostenibile. Ciò
permette di creare un ambiente urbano più sano, inclusivo e resiliente,
incoraggiando l’uso di mezzi di trasporto ecologici come biciclette e
trasporto pubblico e riducendo l’uso di veicoli privati a combustibili
fossili. Nel complesso, ad oggi, abbiamo circa 190 chilometri di piste
ciclabili distribuite su tutto il territorio comunale e l’obiettivo è
quello di raggiungerne 200. Non basta costruire un percorso ma bisogna
realizzarlo bene, con materiali che rispettino l’ambiente, con alberi e punti
strategici di ristoro e di assistenza. Grazie a tutti voi che avete
partecipato a questa manifestazione, il nostro auspicio è che sempre più
giovani, famiglie e professionisti possano continuare a fare squadra per far
sì che fra 5 e 10 anni la nostra città sia allineata con quelle del Nord
Europa ed eccellere nella mobilità sostenibile”. Presente anche la
consigliera delegata alle Manutenzioni cittadine e arredo urbano Maika
Canton.
Durante il fine settimana il Parco Albanese si è trasformato quindi in un
grande villaggio dedicato alla bici e non solo, con check-up meccanici
gratuiti, test degli ultimi modelli di city, cargo ed e-bike, giochi per
bambini, spettacoli, talk, yoga, musica e street food. Il festival ha
ospitato anche la prima edizione del BiciBookFest, la rassegna letteraria che
intreccia viaggi, libri e biciclette.
Moltissime le famiglie con bambini che hanno preso parte alla manifestazione,
tanti anche i volti noti del mondo del ciclismo e non solo, tra cui: Davide
Cassani, ex CT della nazionale italiana di ciclismo su strada, il campione
Moreno Argentin, Cecilia Gentile, Corrado Marastoni, Carla Alexia Dodi e
Palmarosa Fuccella, che hanno raccontato i loro viaggi e le loro esperienze.
La manifestazione è poseguita per tutta la giornata di domenica e
continuerà fino alle 20.30 con spettacoli e dj set. L’appuntamento è ora
per il prossimo anno. 
Venezia, 21 settembre 2025
* Immagine 1
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1_267.jpeg
* Immagine 2
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/2_307.jpeg
* Immagine 3
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/3_272.jpeg
* Immagine 4
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/4_288.jpeg
* Immagine 5
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/5_253.jpeg
* Immagine 6
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/6_167.jpeg
* Immagine 7
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/7%20%282%29_3.jpeg
* Immagine 8
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/8%20%282%29.jpeg
* Immagine 9
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/9%20%282%29.jpeg
* Immagine 10
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/10_71.jpeg
ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl