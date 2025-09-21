(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *QUASI 1000 ISCRITTI ALLA “VENEZIA IN BICI 2025”, IL WEEKEND
DEDICATO AGLI APPASSIONATI DELLE DUE RUOTE* ————————-
Si è chiusa oggi con grandi numeri, al Parco
Albanese-Bissuola, l’edizione 2025 di “Venezia in Bici”, il weekend di
eventi e appuntamenti dedicato agli appassionati delle due ruote in
occasione della Settimana Europea della Mobilità.
Tanti i talk e gli incontri che si sono tenuti ieri, sabato 20 settembre,
per una manifestazione che ha saputo unire sport e sostenibilità. Un
evento aperto a tutti, pensato per valorizzare la cultura delle due ruote
come strumento di mobilità quotidiana, la scoperta del territorio e la
socialità.
Il momento più atteso è stato oggi, domenica 21 settembre, dove quasi
1000 iscritti hanno preso parte a 10 pedalate tematiche guidate,
9 organizzate la mattina e 1 il pomeriggio da altrettante associazioni del
territorio presenti con i loro stand, per scoprire, da prospettive inedite,
Mestre, la laguna e il territorio circostante.
Gli itinerari sono stati strutturati su diversi percorsi, da quello gravel
lungo argini e strade bianche, a pedalate per famiglie e bambini, fino a
quelli dedicati alla musica, alla letteratura, agli orti di Sant’Erasmo,
alle fattorie, ai paesaggi industriali e alle bellezze del Lido.
A portare i saluti dell’Amministrazione comunale è stata l’assessore
alla Mobilità e Viabilità, Francesca Zaccariotto, così intervenuta: “La
bicicletta è passione e sport, ma anche uno strumento per stare insieme e
conoscere il territorio, muovendosi in sicurezza all’insegna della
sostenibilità. Iniziative come questa mirano a coinvolgere e beneficiare
persone di tutte le età, dai bambini agli anziani, promuovendo l’inclusione
e la partecipazione di ogni gruppo sociale. Le Amministrazioni comunali
devono rendere sicure le strade per promuovere la mobilità sostenibile. Ciò
permette di creare un ambiente urbano più sano, inclusivo e resiliente,
incoraggiando l’uso di mezzi di trasporto ecologici come biciclette e
trasporto pubblico e riducendo l’uso di veicoli privati a combustibili
fossili. Nel complesso, ad oggi, abbiamo circa 190 chilometri di piste
ciclabili distribuite su tutto il territorio comunale e l’obiettivo è
quello di raggiungerne 200. Non basta costruire un percorso ma bisogna
realizzarlo bene, con materiali che rispettino l’ambiente, con alberi e punti
strategici di ristoro e di assistenza. Grazie a tutti voi che avete
partecipato a questa manifestazione, il nostro auspicio è che sempre più
giovani, famiglie e professionisti possano continuare a fare squadra per far
sì che fra 5 e 10 anni la nostra città sia allineata con quelle del Nord
Europa ed eccellere nella mobilità sostenibile”. Presente anche la
consigliera delegata alle Manutenzioni cittadine e arredo urbano Maika
Canton.
Durante il fine settimana il Parco Albanese si è trasformato quindi in un
grande villaggio dedicato alla bici e non solo, con check-up meccanici
gratuiti, test degli ultimi modelli di city, cargo ed e-bike, giochi per
bambini, spettacoli, talk, yoga, musica e street food. Il festival ha
ospitato anche la prima edizione del BiciBookFest, la rassegna letteraria che
intreccia viaggi, libri e biciclette.
Moltissime le famiglie con bambini che hanno preso parte alla manifestazione,
tanti anche i volti noti del mondo del ciclismo e non solo, tra cui: Davide
Cassani, ex CT della nazionale italiana di ciclismo su strada, il campione
Moreno Argentin, Cecilia Gentile, Corrado Marastoni, Carla Alexia Dodi e
Palmarosa Fuccella, che hanno raccontato i loro viaggi e le loro esperienze.
La manifestazione è poseguita per tutta la giornata di domenica e
continuerà fino alle 20.30 con spettacoli e dj set. L’appuntamento è ora
per il prossimo anno.
Venezia, 21 settembre 2025
