Il Regno Unito riconosce lo Stato di Palestina: l’annuncio del Primo Ministro Starmer

Il Regno Unito si appresta a compiere un passo storico: il Primo Ministro Keir Starmer annuncerà domani, 21 settembre, il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina. La notizia, riportata da BBC e Sky News, arriva dopo che Downing Street aveva lanciato un ultimatum a Israele.
Già lo scorso 29 luglio, il governo britannico aveva avvertito che avrebbe riconosciuto la Palestina prima della sessione di settembre dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a meno che Israele non avesse garantito un flusso adeguato di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e non avesse interrotto le sue operazioni militari nell’enclave.
L’escalation delle ostilità ha spinto il Ministero degli Esteri britannico a ribadire la sua intenzione, portando all’imminente annuncio.
Secondo quanto riportato dal Times, l’annuncio era stato inizialmente posticipato per non sovrapporsi alla visita del presidente statunitense Donald Trump, svoltasi dal 16 al 18 settembre. Gli Stati Uniti, infatti, non condividono la posizione del Regno Unito su questa delicata questione.