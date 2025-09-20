(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 COMUNICATO STAMPA
BIENNALE ARCHITETTURA, L'ASSESSORE DE MARTIN AL DIBATTITO SU PORTO
MARGHERA
Porto Marghera, scenari industriali futuri. Anzi no, scenari già in essere.
Ma partendo da un punto fermo: Venezia è anche una città produttiva.
A Porto Marghera insistono 907 aziende, 11mila addetti nei comparti, che
danno occupazione a 10mila lavoratori, per un fatturato da 26miliardi di euro
annui: “No. Non è il turismo la maggiore attività economica di Venezia, è
soltanto il fatturato più visibile”, ha detto l’assessore comunale
all’Urbanistica Massimiliano De Martin, tra i relatori
dell’incontro tenutosi alle Corderie dell’Arsenale di Venezia, questa sera,
all’interno del GENS Public Programme della Biennale Architettura 2025, per
un dibattito che è ruotato tutto attorno a una proposta, con Porto Marghera
al centro.
Una proposta-progetto di Martina Bertani e Charles André (architetti), in un
incontro con Gabriella Chiellino (imprenditrice ambientale), Cristiana Colli
(giornalista e curatrice), Massimiliano De Martin (assessore
all’urbanistica del Comune di Venezia), Jane Da Mosto (ecologista e
attivista), Pietro Del Soldà (filosofo e conduttore di “Tutta la città ne
parla”) e Terrapreta (collettivo esperto di pratiche per la rigenerazione
dei suoli).
“The Marghera Gamble” è un progetto di paesaggio e infrastruttura, di
ricerca e speculazione sui possibili scenari futuri a Porto Marghera. Nasce
nel 2020 da un semestre all’Accademia di Architettura di Mendrisio
“Relational Landscape”, da una navigazione attraverso i canali del porto
e tra le sue vie di terra, e da alcune ipotesi lì scaturite: “Porto
Marghera dovrà difendere e rilanciare la sua natura produttiva; il suo
carattere industriale è destinato a trasformarsi, a evolvere nei suoi
orizzonti di produzione, forse anche tramite destinazioni ibride. Nella sua
crescita e ricomposizione, Porto Marghera, e con essa la comunità lagunare,
vivrà importanti trasformazioni demografiche – cambiamenti che occorre
anticipare e comprendere” hanno spiegato.
E nel dibattito l’assessore De Martin si è inserito sottolineando come il
progetto illustrato, in qualche parte, sia già realtà: “Certamente bisogna
cercare insieme i progetti migliori per una rigenerazione, servono idee e
risorse. Porto Marghera oggi è fatto di 30km di banchine, 127km di rete
ferroviaria, all’interno di un’area industriale di 2mila 200 ettari. Un’area
voluta nel 1917, necessaria al Regno d’Italia – a sottolineare la natura
produttiva e industriale del sito fin da subito – Oggi la prima attività
economica di Porto Marghera sta nella mobilitazione e nell’approvvigionamento
di farine e cemento”.
Inevitabile non parlare del tema delle bonifiche: “Le terre di questa grande
area portano i segni di un secolo di intensa attività industriale, e le sue
acque ne risentono, ma affrontare la questione dell’inquinamento è un
prerequisito per qualsiasi altro intervento, le aziende che vogliono
investire chiedono da subito quali siano le politiche ambientali della
città. 300 gli ettari di opportunità insediative su 2200 di area
disponibile: il 90% di queste ha già un piano di caratterizzazione
ambientale; il 36,5 % delle terre non sono contaminate o esiste un progetto
di bonifica realizzato; il 28% è con bonifica approvata, nel 25% la bonifica
è in corso”.
E la transizione energetica, a Venezia, è già realtà, ha spiegato De
Martin: “Qui un impianto di produzione, stoccaggio, distribuzione e utilizzo
dell’idrogeno: a giugno correranno su strada 94 autobus che utilizzeranno
idrogeno a km zero, prodotto a Venezia. A Marghera insiste anche Veritas che
oggi non si occupa soltanto di spazzatura e fognature, ma studia possibili
carburanti per mezzi aerospaziali; fa ricerca e innovazione”.
Venezia, 20 settembre 2025
