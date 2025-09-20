(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 [image: logo_camera_social.jpg]
*(ALL.FOTO) USIC SINDACATO CARABINIERI LOMBARDIA, DE CORATO: «SEMPRE DALLA
PARTE DELLE DIVISE, DELL’ARMA E FF.OO. GRAZIE GOVERNO MELONI PERCHE’ LO
STATO E’ TORNATO A FARE LO STATO. NON SUCCEDEVA PIU’ DA DECENNI*».
*L’invito da parte di Usic Lombardia al convegno e la partecipazione del
Deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato *
*questa mattina presso la Biblioteca internazionale di Brera. *
Milano, 20 Settembre 2025 – «Questa mattina, da vice Presidente della 1°
Commissione alla Camera, sono intervenuto al convegno “difendere chi
difende lo Stato – Diritti e tutele per le Forze dell’Ordine – Il caso
Milano come laboratorio nazionale” tenutosi presso la Biblioteca
internazionale di Brera. Ho ribadito, con fermezza, il mio sostegno
incondizionato nei confronti delle Forze dell’Ordine e tutte le Divise, in
particolare verso i Carabinieri soprattutto dopo le accuse che gli stessi
hanno ricevuto durante gli ultimi mesi per il caso Ramy. Io sono stato,
sono e sarò, senza se e senza ma, sempre dalla parte dell’Arma alla quale
ho portato anche la mia personale solidarietà lo scorso Gennaio, alla
Caserma milanese di via Moscova, al Gen. Col. Infante e a tutti i militari
presenti. Nel Decreto Legge approvato negli scorsi mesi, il Governo Meloni
ha fortemente voluto fare un importante passo avanti nell’ambito
dell’ordinamento e dell’organizzazione delle Forze di polizia, delle Forze
armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonostante il serrato
ostruzionismo della Sinistra nelle aule parlamentari. Anzi, come Governo,
prossimamente ci metteremo al lavoro per fare un altro Decreto che colmi le
carenze che i vari uomini e donne della Polizia di Stato, Carabinieri,
Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, ci segnaleranno».
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, *Riccardo De Corato*.
