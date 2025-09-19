Close Menu
Forte terremoto in Kamchatka, scosse di assestamento di magnitudo superiore a 5

Luigi Camilloni
Logo (AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, 19 settembre – La penisola della Kamchatka è stata nuovamente colpita da una serie di scosse di assestamento significative. Il Servizio Geofisico dell’Accademia Russa delle Scienze ha registrato tre scosse con magnitudo di 5.3, 5.2 e 5.5 vicino a Petropavlovsk-Kamchatsky.

Dettagli delle scosse

Gli epicentri dei terremoti sono stati localizzati a 143 km, 238 km e 186 km a sud-est di Petropavlovsk-Kamchatsky, a profondità che variano tra 20.5 e 37.2 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione locale.

Nonostante non ci siano state segnalazioni di danni significativi, la minaccia di uno tsunami rimane attiva e si invita la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità. Su ordine del governatore della Kamchatka, Vladimir Solodov, è stato attivato un centro di accoglienza notturna per le persone che non si sentono sicure a rimanere nelle proprie abitazioni.

