Comunicato – Alba: Corsi di attività motoria per la terza età

Alba: Corsi di attività motoria per la terza età
Da lunedì 29 settembre ripartono ad Alba i corsi di attività motoria – ginnastica dolce – dedicati alla terza età e organizzati in molti Centri d’Incontro comunali, in collaborazione con la Cooperativa sociale “Il Pianeta”.
L’Assessora ai Servizi sociali e assistenziali Donatella Croce dice: «Prosegue un’attività che da sempre incontra l’interesse di molti dei nostri cittadini e che, oltre ad essere un momento di cura di sé e del proprio benessere, è anche un’occasione di incontro, di scambio e di amicizia.»
Di seguito il calendario dei corsi:
· ZONA MORETTA
(presso il Centro d’Incontro di via Rio Misureto)
Lunedì: Ginnastica dolce: 8.30 – 9.30; 9.30 – 10.30
Mercoledì: Ginnastica dolce: 8.30 – 9.30; 9.30 – 10.30
· ZONA CENTRO
(presso il Centro d’Incontro di via G. Govone)
Mercoledì: Ginnastica dolce: 9.00 – 10.00;
Venerdì: Ginnastica dolce: 9.00 – 10.00;
· ZONA PIAVE / EUROPA
(presso la Parrocchia Divin Maestro)
Martedì Ginnastica dolce: 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00
Giovedì Ginnastica dolce: 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00
(presso il Centro di Incontro di viale Masera)
Lunedì: Ginnastica dolce: 17.15 /18.15
· ZONA MUSSOTTO
(presso il Centro Sportivo Renzo Saglietti)
Lunedì: Ginnastica dolce: 14.45 – 15.45
Giovedì: Ginnastica dolce: 14.45 – 15.45
