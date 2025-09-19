Close Menu
Trending
venerdì 19 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Comunicato – Alba: Corsi di attività motoria per la terza età

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Comunicato stampa
venerdì 19 settembre 2025
Alba: Corsi di attività motoria per la terza età
Da lunedì 29 settembre ripartono ad Alba i corsi di attività motoria – ginnastica dolce – dedicati alla terza età e organizzati in molti Centri d’Incontro comunali, in collaborazione con la Cooperativa sociale “Il Pianeta”.
L’Assessora ai Servizi sociali e assistenziali Donatella Croce dice: «Prosegue un’attività che da sempre incontra l’interesse di molti dei nostri cittadini e che, oltre ad essere un momento di cura di sé e del proprio benessere, è anche un’occasione di incontro, di scambio e di amicizia.»
Di seguito il calendario dei corsi:
· ZONA MORETTA
(presso il Centro d’Incontro di via Rio Misureto)
Lunedì: Ginnastica dolce: 8.30 – 9.30; 9.30 – 10.30
Mercoledì: Ginnastica dolce: 8.30 – 9.30; 9.30 – 10.30
· ZONA CENTRO
(presso il Centro d’Incontro di via G. Govone)
Mercoledì: Ginnastica dolce: 9.00 – 10.00;
Venerdì: Ginnastica dolce: 9.00 – 10.00;
· ZONA PIAVE / EUROPA
(presso la Parrocchia Divin Maestro)
Martedì Ginnastica dolce: 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00
Giovedì Ginnastica dolce: 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00
(presso il Centro di Incontro di viale Masera)
Lunedì: Ginnastica dolce: 17.15 /18.15
· ZONA MUSSOTTO
(presso il Centro Sportivo Renzo Saglietti)
Lunedì: Ginnastica dolce: 14.45 – 15.45
Giovedì: Ginnastica dolce: 14.45 – 15.45
______________________________________
Ufficio Stampa – Comune di Alba
Piazza Risorgimento, 1 | 12051 ALBA (CN)
Facebook: Città di Alba | Instagram: citta_di_alba
YouTube: Città di Alba
_____________________________________________________________________________________________

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl