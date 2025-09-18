(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Sanita’, Vietri (FdI): Farmaci piu’ accessibili grazie al Governo Meloni
“L’approvazione del disegno di legge-delega per il Testo Unico della legislazione farmaceutica, da parte del Consiglio dei Ministri, e’ un passo fondamentale verso una sanità più moderna, efficiente e vicina ai cittadini”. Lo dichiara il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali. “La riforma va nella direzione giusta: superare norme frammentate e datate, rafforzare le farmacie territoriali, garantire un accesso piu’ equo ai farmaci, anche nelle aree piu’ periferiche. Ringrazio il Sottosegretario Gemmato per il lavoro serio e puntuale svolto fin qui. Come Fratelli d’Italia – conclude Vietri – accompagneremo con convinzione questo percorso in Parlamento, a beneficio dell’intero sistema sanitario nazionale.”
