IL COMUNE COMUNICA – diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: presentata l’iniziativa di comune di Bari e comitato provinciale Unicef

DISCRIMINAZIONE
INTERESSE DEL
BAMBINO AL
PRIMO POSTO
METTERE IN
PRATICA I DIRITTI
LE FAMIGLIE AIUTANO
IL BAMBINO
A CRESCERE
SOPRAVVIVENZA
E SVILUPPO
NOME E
NAZIONALITÀ
IDENTITÀ
TENERE UNITA
LA FAMIGLIA
CONTATTI CON I
GENITORI LONTANI
PROTEZIONE DAI
RAPIMENTI
RISPETTO E ASCOLTO
DELL’OPINIONE DEL
BAMBINO
CONDIVIDERE
LIBERAMENTE
LE PROPRIE IDEE
LIBERTÀ DI
PENSIERO E
RELIGIONE
FORMARE GRUPPI
E ASSOCIAZIONI
PROTEZIONE
DELLA PRIVACY
ACCESSO ALLE
INFORMAZIONI
RESPONSABILITÀ
DEI GENITORI
PROTEZIONE DA
OGNI VIOLENZA
SOSTEGNO AI
BAMBINI SENZA
FAMIGLIA
SOSTEGNO AI
BAMBINI ADOTTATI
PROTEZIONE DEI
BAMBINI RIFUGIATI
INCLUSIONE
DEI BAMBINI
CON DISABILITÀ
SALUTE, ACQUA,
CIBO E AMBIENTE
SICURI
ASSISTENZA
NELL’AFFIDO
SOSTEGNO
SOCIALE ED
ECONOMICO
CIBI, ABITI, CASA
SICURA E
OPPORTUNITÀ
ACCESSO
ALL’ISTRUZIONE
FINALITÀ
DELL’EDUCAZIONE
INCLUSIONE DELLE
MINORANZE CULTURALI,
LINGUISTICHE E RELIGIOSE
RIPOSO, GIOCO,
ARTE E CULTURA
PROTEZIONE DA
LAVORI PERICOLOSI
PROTEZIONE
DALLE DROGHE
PROTEZIONE
DAGLI ABUSI
SESSUALI
PROTEZIONE DAL
TRAFFICO E DALLA
VENDITA
PROTEZIONE DALLO
SFRUTTAMENTO
CURA DEI BAMBINI
PRIVATI DELLA
LIBERTÀ
PROTEZIONE
DALLA GUERRA
RECUPERO E
REINSERIMENTO
PSICOSOCIALE
SUPPORTO AI BAMBINI
CHE TRASGREDISCONO
LA LEGGE
LEGGI A MISURA
DI BAMBINO
PROMOZIONE
DEI DIRITTI
DELL’INFANZIA
LA CONVENZIONE
IN AZIONE
CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
Alla loro must
nascita
Children
bambini devono
registered
essere
areregistrati
born and
con una nome
ufficialmente
given
name which
riconosciuto
dallo Stato
officially
recognized
by the
devono avereChildren
una nazionalità.
government.
have a nationality (belong
to a country). Whenever
possible, children should
know their parents and be
looked after by them.
Ogni bambino
Every
child hasha
il diritto
di vivere.
right
to be
alive.
Gli Stati devono
Governments
assicurarsi
che children
i bambini
sure that
abbianoand
la possibilità
survive
develop indithe
nascere
e crescere
possible
way. nel
miglior modo possibile.
Gli Stati devono
Governments
should
permettere
che le
families and
famiglie e le comunità
communities
guide
accompagnino
nella
their
children soi bambini
that,
crescita
in modo
che questi,
they grow
up, they
learn
crescendo,
essere
use their possano
rights in the
consapevoli
deimore
propri
diritti
way. The
children
e comportarsi
al meglio. Più i
grow,
the less guidance
bambini
minore
will cresceranno,
need.
sarà il bisogno di questo
aiuto.
Gli Stati devono
Governments
tutto
possibile
all ilthey
can toper
assicurarsi
che every
sure that
bambino
nel countries
suo paesecan
possa
child
in their
godere
tutti
i diritti
presenti
enjoy
alldithe
rights
in this
in questa Convenzione.
Convention.
Quando
gli adulti
adults
prendono delle
decisions,
they should
decisioni
riguardo
think
about
how their
bambini devono pensare alle
decisions will affect children.
conseguenze che le loro scelte
adultssu
should
doTutti
avranno
di loro.
gliis
children.
adultifor
devono
fareGovernments
ciò che è
should
sure children
meglio make
per i bambini.
Gli Stati
protected
and looked
devono assicurarsi
cheafter
siano
protetti
curati dai
their e
parents,
or genitori
by other
o da altri
adultithis
qualora
people
is needed.
necessario. Glishould
Stati devono
Governments
assicurarsi
che gliand
adulti
that people
places
l’ambiente preposti alla crescita
responsible for looking after
dei bambini siano realmente
children
efficaci. are doing a good job.
Tutti
i bambini
hanno
children
gli stessi
diritti,
these
rights,
nonon
matter
importa
siano,
theychi
where
vivano,
lingua
parlino,they
live,
language
quale sia
la loro
religione,
speak,
their
religioncosa
pensino,
sianowhat
maschio
theysethink,
theyo
femmina,
abbiano
like, ifse
are a oboy
una ifdisabilità,
chiasiano
le loro
girl,
they have
disability,
e quello
le and
iffamiglie
they are
rich orche
poor,
famiglie
credano
o facciano.
matter
who their
parents
Nessun
bambino
deve essere
families
are or what
their
discriminato
per nessun
parents
or families
believe or
motivo.
No child should be treated
Bambino
è chiunque
child is any
person
non abbia
ancora
under
the age
of 18.
compiuto 18 anni.
unfairly for any reason.
I bambinican
possono
Children
scegliere
choose
their
pensare eopinions
quale
thoughts,
religione
professare
pieno
religion,
but this nel
should
rispetto
diritti
degli altri.
stop dei
other
people
I genitori
hanno
il compito
enjoying
their
rights.
di accompagnare
bambini
Parents
can guideichildren
nell’esercizio
di grow
questo
that as they
up,diritto
in modo
possano use
essere
learnche
to properly
in grado
right.di scegliere quello
che ritengono meglio per
loro.
I bambinihave
hanno
Children
theil
dirittotodishare
condividere
right
freely
liberamente
con gli
others what
altri quello
che apprendono,
learn, think
and feel,
pensano
sentono, parlando,
talking,e drawing,
scrivendo
disegnando
writing
or in
any other e in
qualsiasi
altro
modo a meno
unless
it harms
che questo
non danneggi gli
other
people.
altri.
I bambinihave
hanno
Children
theil
dirittotodigive
esprimere
right
their
le loro opinioni
opinions
freely on
liberamente
su questioni
issues
that affect
them.
che li riguardano.
Gliand
adulti
Adults
should listen
devono
ascoltare
e prendere
children
seriously.
sul serio le opinioni dei
bambini.
Gli Stati devono
Governments
impedire
che being
children
bambini
taken
outvengano
of the
portati fuori
dalthis
loroispaese
country
against
contro
per esempio
lawla– legge,
for example,
being
nel caso inby
cuisomeone
un genitore
kidnapped
conduca
all’estero
un figlio
abroad
by a parent
senza the
l’accordo
dell’altro
other parent
genitore.
agree.
bambino
IfSea un
child
lives in vive
in un paese
diverso
different
country
dai suoi
theirgenitori,
parents,
gli Stati devono
farelet
tutto
governments
the il
possibile
affinchétravel
il nucleo
child
and parents
famigliare
possa
rimanere
that they
can stay
contattoand
e ricongiungersi.
contact
be together.
I bambinishould
non not
Children
dovrebbero
separatedessere
separati
dai genitori,
their
parents
unless
ad eccezione
di quando
are not being
properly
questi non
looked
aftersi–prendano
for example,
ifsufficientemente
a parent hurts orcura
loro.take
Qualora
i bambini
care of
a child.non
possano whose
vivere insieme
Children
parents ai
genitori
comunque
don’t
livedevono
together
should
avereinlacontact
possibilità
withdiboth
rimanereunless
in contatto
con loro,
parents
this might
a meno
questo non sia
theche
child.
nocivo per i bambini stessi.
I bambinihave
hanno
Children
theil
dirittotoditheir
avere
right
identità;–ovvero
identity
an official
disporre
un documento
record
they are
ufficiale
che comunica
which
includes
their chi
sono elencando
name,
nationalitynome,
nazionalità
e identità
family
relations.
No one
dei genitori.
Nessuno
should
take this
away from
deve privarli
di questa
them,
but if this
happens,
documentazione
governments
ciò accade,
gli Statiget
devono
children
to quickly
their
fare in modo
identity
back. che riescano
velocemente a ottenerla di
nuovo.
Nel caso
children
un’adozione,
adopted,
the most
scelta deve
essere
important
thing
fatta
rispetto
do nel
is besttotale
for them.
delbebambino.
Ifdell’interesse
a child cannot
properly
Qualoraafter
il bambino
looked
in their non
ownpossa
ricevere–lefor
necessarie
country
example
by da
parte with
di una
famiglia
che vive
living
another
family
nel suo
paese,
essere
mightpuò
be adopted
adottato
una famiglia che
anotherdacountry.
vive in un paese diverso dal
Ogni bambino
Every
child whoche
non ha be
la possibilità
cannot
looked
di essere
curato
after
by their
dalla sua
diritto
family
hasfamiglia,
the rightha
toilbe
di ricevere
le cure
looked
aftertutte
properly
necessarie
parte di
people
whoda
respect
thealtri
adulti nel
totaleculture,
rispetto della
child’s
religion,
sua cultura
e religione.
language
other aspects
of their life.
Gli Stati devono
Governments
proteggere
protect
children
bambini
da ogni
violence,
forma and
di violenza,
abuso e
abuse
being neglected
trascuratezza
dalooks
parte di
anyone who
coloro
a cui sono affidati.
after
them.
I genitoriare
hanno
Parents
the main
piena responsabilità
people
responsible
della
crescita
bringing
updei
figli. Qualora un bambino
child. When the child does not
abbia due genitori questa
any parents,
anotherad
adult
responsabilità
appartiene
have this
responsibility
entrambi.
Qualora
il bambino
are called
a “guardian”.
non abbia
i genitori,
Parents
andverrà
guardians
should
altro adulto
nominato
“ tutore”
e si occuperà
always
consider
what is best
della
crescita.
Genitori
child.
Governments
e tutorihelp
devono
tenere
should
them.
Where
considerazione
sempreboth of
child
has both parents,
il superiore interesse del
them should be responsible for
bambino e gli Stati devono
bringing
aiutarli. up the child.
I bambinihave
hanno il
Children
diritto
di to
accedere
right
alle informazioni
information
attraverso
internet,
radio,
Internet,
radio, television,
televisione, giornali,
libri
newspapers,
books and
e altresources.
fonti. GliAdults
adulti should
other
dovrebbero
assicurarsi
sure the
information
le informazioni
stanno
are gettingche
is not
ottenendo
non siano dannose
harmful.
Governments
anche per
la loro privacy.
should
encourage
the media
to share information from
lots of different sources,
in languages that all children
can understand.
Ogni bambino
Every
child has the
ha il diritto
right
to privacy.
privacy.
leggi
law Le
devono children’s
proteggere la privacy
protect
dei bambini
nella
loro vita
privacy,
family,
home,
privata, in famiglia,
a casa,
communications
garantendo(or
la loro
reputation
name)
reputazione
non subisca
any attack.
offese.
I bambinican
possono
Children
riunirsi
liberamente
set up
groups or
in gruppi e
organisations,
organizzazioni
e incontrarsi,
they can meet
senza che
queste
attività
others,
as long
as this
danneggino
gli altri.
harm other
people.
Ogni bambino
Every
child hasha
diritto
di ricevere
right
un’istruzione.
education.
L’istruzione
primariashould
Primary
education
essere gratuita. Quella
be free. Secondary and
secondaria e superiore deve
higher education should
essere accessibile per tutti.
be available to every
I bambini devono essere
child.
Children
should
incoraggiati
a frequentare
encouraged
to go
scuola
fino al grado
piùtoelevato
school
to Nelle
the highest
possibile.
scuole si
level
possible.
Discipline
devono
adottare
metodologie
schoolsche
should
respect
educative
tutelino
i diritti
dei bambini
e li proteggano
children’s
rights
and never da
ogniviolence.
forma di violenza.
I bambinihave
hanno
Children
diritto
avere
right
food,
cibo, vestiti
clothing
and ea una
casa dove
e poter
place
to livevivere
so they
crescere.inGli
develop
theStati
bestdevono
possible
aiutare
le government
famiglie dei bambini
in difficoltà.
should
help families and
children who cannot
afford this.
Gli Stati devono
Governments
sostenere
should
provide
economicamente
money
or other
e non solo
le famiglie
che si
support
to help
children
trovano
in families.
difficoltà.
Nel caso
in who
Every
child
un bambino
been placed
stato allontanato
somewhere
da casa
per-pericolo
for theirdi
care,
violenza o or
mancanza
protection
health – di
should
deve their
essere
controllato
situation
checked
regolarmente
assicurandosi
regularly
to see
if everything
così
chewell
la situazione
going
and if thisiniscui si
trova
siabest
la migliore
still
place for
child to be.
I bambinihave
hanno
Children
il diritto
rightditogodere
della health
migliore
assistenzaclean
sanitaria
possible,
waterpossibile,
ad avere
accesso
acqua
drink,
healthy
foodad
potabile,
ricevere
cibo sano
clean
andasafe
environment
e alive
vivere
in adults
un ambiente
in. All
pulito e sicuro.
children
should Tutti
havegli adulti
e i bambini devono
essere
information
about how
informati
del modo
migliore
safe and
healthy.
per tutelare la loro salute.
Ogni bambino
Every
child with a
con una disabilità
disability
should
deve poter
godere
enjoy
the best
dello standard
di vita
possible
life in society.
migliore possibile
nella
Governments
should
remove
comunità.
Glifor
Stati
devono
obstacles
children
garantire
che pertoquesti
disabilities
become
bambini non and
esistano
independent
to ostacoli
che impediscano
participate
activelyloro
in di
partecipare
attivamente alla
community.
vita della loro comunità.
I bambiniwho
che move
Children
in pericolo
their home
proprio paese
country
to another
spostano
un altro come
country
asinrefugees
rifugiati hanno
diritto
(because
it wasil not
ricevere
e protezione
them aiuto
to stay
there)
di godere
should
getdegli
help stessi
and diritti
dei bambiniand
natihave
nel paese
protection
the in
cui sono
arrivati.
rights
as children
Gli Stati devono
Governments
proteggere
make isure
bambini
affinché
children
are not
non vengano
rapiti or
o venduti
kidnapped
or sold,
taken
o condotti
in altri paesi
other countries
or places
potrebbero
essere
sfruttati.
be exploited
(taken
advantage of).
Gli Stati
devono
government
proteggere
should
protect
bambini from
dallo sexual
children
sfruttamento
sessuale
exploitation
(being
takensia nel
caso in cui of)
i bambini
siano
advantage
and sexual
costretti
ad averebyrapporti
abuse,
including
peoplein
cambiochildren
di pagamento,
forcing
to havesia nel
casofor
in money,
cui i bambini
siano
or making
soggetti
di immagini
o video
sexual
pictures
or films
a sfondo
them. sessuale.
Gli Stati devono
Governments
proteggere
protecti
bambini from
dall’utilizzo,
children
produzione,
traffico
e vendita
taking,
making,
carrying
di droghe
e altre
sostanze
selling
harmful
drugs.
dannose.
I bambinihave
hanno
Children
il diritto
rightditoessere
protetti dallo
protected
svolgere
unthat
lavoro
che sia
doing
is dangerous
pericoloso,
dannoso
bad for their
education,
la loro or
salute
e di ostacolo
health
development.
loro istruzione.
Qualora
Ifalla
children
work, they
i bambini
right tolavorino,
be safedevono
trovarsi
al sicuro ed essere
fairly.
pagati in maniera equa.
Ogni bambino
Every
child has the
ha il diritto
right
to rest,direlax,
riposarsi,
and togiocare
e partecipare
attività
in culturalad
creative
ricreative e culturali.
activities.
I bambinihave
hanno
Children
il diritto
di parlare
right
to use
their
la loro
lingua, di
language,
professare
loro religione
culture
and la
religion
– even
mantenere
la shared
propria by
ife these
are not
identità
culturale,
people
in theanche
country
se la maggioranza
where
they live. della
popolazione del paese in cui
vivono ha un credo e una
cultura diversa dalla loro.
La finalità education
Children’s
dell’educazione
should
help them
dei bambini
fully
developètheir
pieno sviluppotalents
delle loro
personalities,
potenzialità,
capacità
abilities.
It should
teach
individualità.
I bambini
to understand
their
devono
essere
rights,
and inoltre
to respect
educati
alla conoscenza
other
people’s
rights, e al
rispetto dei
diritti, delle
cultures
andloro
differences.
dellethem
differenze
Itculture
shoulde help
to live
delle persone.
L’educazione
peacefully
and protect
deve anche insegnare loro a
environment.
tutelare la pace e a prendersi
cura dell’ambiente.
Gli Stati devono
Governments
rendereactively
nota questa
should
Convenzione
children
and adults
bambini
adulti in modo
about
thise Convention
so che
tutti everyone
conoscano
i dirittiabout
knows
bambini erights.
degli adolescenti.
children’s
le laws
leggi of
di un
IfSethe
paese proteggono
country
protect
i bambini più
children’s
rights
efficacemente
questa
better
than this di
Convention,
Convenzione
devono
essere
those laws
should
utilizzate.
used.
I bambiniaccused
accusati
Children
di breaking
aver trasgredito
la legge
havehanno
the il
dirittotoall’assistenza
legale
right
legal help and
e ad un giusto
trattamento.
treatment.
There
should
Prima
reclusione
devono
lotsdella
of solutions
to help
esserechildren
trovate become
soluzioni
these
alternative
che liofrieduchino
members
their
ad essere validi
membri
della
communities.
Prison
should
loro comunità.
be the last choice.
I bambinihave
hanno
Children
theil
dirittotodiget
ricevere
right
qualora
ifsostegno
they have
sianoneglected,
vittime di sofferenze,
hurt,
treated
negligenze
e traumi
badly
or affected
by dovuti
allathey
guerra;
questo
can in
back their
è possibile
il loro ritorno alla
health
and dignity.
normalità sia da un punto di
vista fisico che psicologico.
I bambinihave
hanno
Children
il diritto
rightditoessere
protetti durante
protected
during
la guerra.
Nessun
No child
underbambino
15 can
di età
15 anni
theinferiore
army oraitake
essere arruolato in un
esercito e prendere parte ad
un conflitto.
I bambiniwho
che are
Children
trasgrediscono
accused
of breaking
legge
devono
lawnon
should
essere
uccisi,
torturati,
trattati
killed,
tortured,
treated
con crudeltà,
subire
cruelly,
put in né
prison
forever,
condanne
di detenzione
a vita
put in prison
with adults.
o essere
messialways
in prigione
Prison
should
be con
adulti.
loro la
reclusione
lastPer
choice
only for
essere possible
l’ultima scelta
shortest
time.e
per la durata
minore
possibile.
Children
in prison
should
In carcere
bambini
devono
legal ihelp
and be
ricevere
legale e
stay inassistenza
contact with
rimanere
in contatto con la
their
family.
propria famiglia.
I bambinihave
hanno
Children
il diritto
rightditoessere
protetti dafrom
qualsiasi
protected
formakinds
di sfruttamento,
other
of exploitation
anche taken
se questa
non è
(being
advantage
espressamente
even if thesecitata
are not
questa Convenzione.
specifically
mentioned in
CONVENZIONE
SUI DIRITTI
DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA
CONVENZIONE
DELLECONVENTION
NAZIONI UNITE
UNITED NATIONS
ONSUI
THEDIRITTI
RIGHTS OF THE CHILD
VERSIONE
PER I BAMBINI
DELL’INFANZIA
DELL’ADOLESCENZA
– THE CHILDREN’S VERSION
NelThe
presente
documento
semplificazione
utilizziamo
il termine
“bambino”
intendendoagreement
sia bambini by
checountries
adolescenti,
sia maschi
che femmine.
United
Nations per
Convention
on the
Rights of
the Child
is an important
have promised
La to
Convenzione
delle Nazioni
Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è un importante accordo tra paesi che hanno promesso di
protect children’s
rights.
proteggere i diritti dei bambini.
The Convention on the Rights of the Child explains who children are, all their rights, and the responsibilities of
La governments.
Convenzione suiAll
Diritti
dell’Adolescenza
sono iimportant
bambini, tutti
diritti,
e le responsabilità
deifrom
Governi.
thedell’Infanzia
rights are econnected,
they spiega
are all chi
equally
andi loro
cannot
be taken away
children.
Tutti i diritti sono collegati tra loro, sono tutti ugualmente importanti e non possono essere negati ai bambini.
Con text
il supporto
is supported
Comitato
ONU sui on
the Committee
diritti
dell’infanzia
Rights
of the Child.
child rights connect
per ogni bambino
born in that country.
this Convention.
Questi
These
articoli
articles
illustraexplain
no come
gli Stati, le Nazioni
governments,
Unite
di cuiNations
fa parte–l’UNICEF,
United
il Comitato
sui Diritti
including
theONU
Committee
dell’infanzia
le Child
altre 0rganizon
the Rightse of
zazioni
operano
perother
garantire
UNICEF
– and
che a tutti i bambini
organisations
work toe make
bambine
siano garantiti
all children
enjoy alli loro
diritti.rights.
their
(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 CHI È UN BAMBINO