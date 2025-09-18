Close Menu
Trending
giovedì 18 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Arte e cultura

Ernesto Ferrini: “La memoria storica è la chiave per una cittadinanza attiva” – Intervista

RedazioneBy Nessun commento3 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

In occasione delle celebrazioni del 20 settembre ad Arezzo, giornata che unisce il ricordo della breccia di Porta Pia (1870) con la memoria della Resistenza al nazifascismo, abbiamo incontrato Ernesto Ferrini, presidente della sezione aretina dell’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini (ANVRG).

Ferrini sottolinea con forza l’importanza della memoria storica come strumento di consapevolezza e di cittadinanza attiva, in continuità con lo spirito garibaldino che anima ancora oggi l’associazione.

Nell’intervista ci parla del significato delle celebrazioni per le nuove generazioni, del messaggio che ANVRG vuole trasmettere in questo particolare momento storico e del perché sia fondamentale riscoprire e valorizzare la figura di Ernesto Teodoro Moneta, unico premio Nobel per la Pace italiano e simbolo di un impegno civile e culturale che non ha perso la sua attualità.

Domanda. In che modo, secondo lei, la cerimonia del 20 settembre e il convegno contribuiranno a rafforzare il senso di memoria storica fra i giovani aretini?
Ernesto Ferrini. La conoscenza della nostra storia è fondamentale per sapere chi siamo. In altre parole, la memoria storica di coloro che hanno combattuto per i diritti e la libertà dei cittadini porta inevitabilmente alla coscienza di sé, sia come popolo che come individuo. Questo convegno dovrebbe servire, almeno me lo auguro, a stimolare sempre più la cittadinanza attiva, così come lo furono i nostri predecessori, anche a costo della vita. Dobbiamo essere riconoscenti nei loro confronti.

Domanda. Qual è il messaggio principale che ANVRG vuole trasmettere oggi parlando della breccia di Porta Pia e della Resistenza al nazifascismo?
Ernesto Ferrini. Il messaggio principale, a mio avviso, è la centralità della persona con i suoi valori. È dunque un messaggio valoriale. Ma attenzione: quando parliamo di valori, lo facciamo con lo spirito garibaldino che ancora ci anima, e intendiamo valori concreti, quelli che danno un senso alla vita e alle azioni quotidiane. Mi riferisco alla solidarietà, all’umanità, fino alla fratellanza universale come sua estrema e forse utopica conseguenza. Tutto questo si pone in netta opposizione a quanto propugnato dal nazifascismo e al concetto arcaico di un Papa-re “infallibile”.

Domanda. Può raccontare come è nata l’idea di includere nel programma la figura di Ernesto Teodoro Moneta, premio Nobel per la Pace, e perché il suo esempio è rilevante per le istituzioni cittadine oggi?
Ernesto Ferrini. Ernesto Teodoro Moneta, unico premio Nobel per la Pace italiano, nacque proprio il 20 settembre. Essendo stato a lungo relegato nel dimenticatoio, e considerando anche la sua esperienza di garibaldino, ci è sembrato doveroso valorizzarne l’opera. Viviamo purtroppo in un’epoca segnata da guerre che pensavamo non dovessero più interessare l’Occidente, reduce da due conflitti mondiali. Non va dimenticato che Moneta fu tra i fondatori della Società per la Pace e la Giustizia Internazionale, da cui derivò la Società delle Nazioni, purtroppo fallita, così come oggi vediamo in crisi anche l’ONU. In questo contesto, coinvolgere le istituzioni è fondamentale: esse sono depositarie della volontà popolare, che legittima il loro potere, e hanno il dovere di custodire e rilanciare questi insegnamenti.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl