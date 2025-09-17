Close Menu
Trending
mercoledì 17 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Bonelli: “Italia non vuole sanzionare i banditi del governo israeliano che sterminano i palestinesi e rubano le loro terre per speculazioni immobiliari”

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Bonelli: “Italia non vuole sanzionare i banditi del governo israeliano che
sterminano i palestinesi e rubano le loro terre per speculazioni
immobiliari”
«Il governo italiano si rifiuta di sanzionare i banditi del governo
israeliano che, oltre a sterminare il popolo palestinese, rubano le loro
terre per farne speculazioni immobiliari. È questa la realtà: mentre a Gaza
si consuma un genocidio, l’Italia continua volta la testa dall’altra parte
con posizioni vaghe e complici.
Le sanzioni proposte dall’Unione Europea sono già tardive e inadeguate,
perché non toccano il commercio delle armi e gli insediamenti illegali.
Come si fa a difendere un governo che vuole trasformare Gaza in una miniera
d’oro immobiliare? Il ministro israeliano Smotrich ha gettato la maschera,
vantandosi di aver già demolito la città per poi speculare sui terreni con
il sostegno degli Stati Uniti
È inaccettabile che su una terra che gronda di sangue si facciano affari
immobiliari, ed è vergognoso che il nostro Paese non sanzioni Israele”.
Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa
Verde.
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl