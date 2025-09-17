(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Bonelli: “Italia non vuole sanzionare i banditi del governo israeliano che
sterminano i palestinesi e rubano le loro terre per speculazioni
immobiliari”
«Il governo italiano si rifiuta di sanzionare i banditi del governo
israeliano che, oltre a sterminare il popolo palestinese, rubano le loro
terre per farne speculazioni immobiliari. È questa la realtà: mentre a Gaza
si consuma un genocidio, l’Italia continua volta la testa dall’altra parte
con posizioni vaghe e complici.
Le sanzioni proposte dall’Unione Europea sono già tardive e inadeguate,
perché non toccano il commercio delle armi e gli insediamenti illegali.
Come si fa a difendere un governo che vuole trasformare Gaza in una miniera
d’oro immobiliare? Il ministro israeliano Smotrich ha gettato la maschera,
vantandosi di aver già demolito la città per poi speculare sui terreni con
il sostegno degli Stati Uniti
È inaccettabile che su una terra che gronda di sangue si facciano affari
immobiliari, ed è vergognoso che il nostro Paese non sanzioni Israele”.
Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa
Verde.
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE
