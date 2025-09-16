(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
E OPEN GOVERNMENT
Ufficio Stampa
TS 16/9/2025
“NONNI VIGILI”: QUESTA MATTINA CERIMONIA DI CONSEGNA
DEGLI ABBONAMENTI BUS GRATUITI ALLE PERSONE CHE PRESTANO
SERVIZIO DAVANTI ALLE SCUOLE
Questa mattina nella sala del Consiglio comunale di Trieste alla presenza
dell’assessore con delega alle Politiche della Sicurezza cittadina Caterina De
Gavardo, del vicecomandante della Polizia Locale, Paolo Jerman, dei consiglieri
d’amministrazione della Trieste Trasporti, Vanessa Antonella Cason e Paolo Tudda,
e del consigliere comunale, Marcelo Medau, si è svolta la tradizionale cerimonia di
consegna degli “abbonamenti bus gratuiti” per i “nonni vigili” che prestano servizio e
assistenza in prossimità delle scuole.
L’assessore con delega alle Politiche della Sicurezza cittadina, Caterina De
Gavardo ha ringrazio tutto il personale della Polizia Locale, che a vario titolo, ha
collaborato alla riuscita del progetto, la Trieste Trasporti Spa e il consigliere Marcello
Medau, da sempre promotore e sostenitore di questo progetto.
“Quest’anno sono 50 i nonni vigili che ci aiuteranno in questo servizio
importantissimo. Tantissime sono le facce note, 43 e 7 si sono aggiunti da poco. 50 è
un numero significativo e tra di voi ci sono persone che da 19 anni offrono il loro
servizio. È un progetto in cui credo profondamente”.
“Grazie a nome del Comune di Trieste per il vostro impegno, diventato
indispensabile e certamente impagabile, a favore della sicurezza dei bambini, delle
famiglie e di tutti i cittadini. Siete delle figure di riferimento per i bambini, li aiutate
nel loro percorso di crescita. Siete l’esempio di persone che lavorano per il bene
comune, un esempio di impegno civico” ha detto l’assessore Caterina de Gavardo.
Il consigliere della Trieste Trasporti Spa, Paolo Tudda dopo aver ringraziato ha
d’Amministrazione. Ha ricordato il valore della tradizionale iniziativa, partita nel 2017,
con l’allora presidente della Trieste Trasporti, Giorgio Luccarini, che consente di
donare ai “nonni paletta” (50 quest’anno), gli abbonamenti bus gratuiti, permettendo
loro di svolgere al meglio il proprio servizio davanti alle scuole.
Il vicecomandante della Polizia Locale, Paolo Jerman, ha sottolineato l’ottima
sinergia tra i vari uffici: “Siamo riusciti a garantire la presenza dei nonni vigili fin dal
primo giorno di scuola.”
A fine cerimonia sono stati consegnati ai nonni vigili gli abbonamenti bus della
Trieste Trasporti.
