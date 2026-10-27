(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - inviamo in allegato il comunicato di presentazione dell'incontro "La
salute del seno", dedicato alle donne, neomamme e futuri genitori, in
programma venerdì 30 ottobre nei giardini dell'ospedale San Martino di
Oristano.
In allegato anche la locandina dell'evento
Grazie per l'attenzione e la collaborazione
"La salute del seno": sostegno alle neomamme e visite senologiche
gratuite
nell'incontro di venerdì 30 ottobre nel giardino dell'ospedale San
Martino di Oristano
ORISTANO, 27 OTTOBRE 2026 – "La salute del seno: conoscenza, ascolto,
cura" è il titolo dell'incontro che si terrà venerdì 30 ottobre, dalle
ore 15.00 alle 18.00, nella insolita cornice del giardino dell'ospedale