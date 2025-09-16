Rettifica! Selezioni ITS “Agrifood Innovation Specialist”

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Comunicato Stampa
Selezioni rivolte ai diplomati per il corso ITS “Agrifood Innovation Specialist”
Pordenone, 16/09/2025
L’ITS Academy Alto Adriatico ha aperto le selezioni ad un nuovo corso superiore biennale in partenza nell’anno accademico che sta per iniziare.
Si tratta del corso “Agrifood Innovation Specialist” che intende formare nuovi professionisti capaci di guidare l’innovazione nelle filiere agroalimentari, integrando tecnologie digitali per ottimizzare qualità, sicurezza e sostenibilità dei processi produttivi. Un ambito interessante e ricco di opportunità professionali per questi nuovi tecnici, figure altamente richieste dalle aziende del territorio.
Le lezioni, che inizieranno a fine ottobre e si terranno a Spilimbergo in Corte Europa, prevedono docenze in aula, laboratori didattici presso l’Università degli Studi di Udine e le aziende locali, stage formativi per il 40% delle ore complessive e offriranno agli studenti, già a partire dal secondo anno, la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.
Le selezioni per questo corso si terranno lunedì 22 settembre 2025 in via Giardini Cattaneo 4 a Pordenone (presso la sede ITS Academy Alto Adriatico in centro città) e sono rivolte ai diplomati del nostro territorio.
