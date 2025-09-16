COMUNICATO REDATTO DALL’UFFICIO STAMPA DELLA PROVINCIA DI VICENZA

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 PROVINCIA DI VICENZA-Ufficio Stampa
COMUNE DI FOSSACESIA
600 km no stop da Schio (VI) a Fossacesia (CH): #IOPEDALOCONALE è la nuova
impresa di Gianluca Santacatterina in compagnia di Alessandro
Vicenza, 16 settembre 2025 – Il 19 e 20 settembre 2025 prende vita
#IOPEDALOCONALE, una sfida che unisce sport, resilienza e testimonianza.
Protagonisti di questo viaggio straordinario sono Gianluca Santacatterina e
Alessandro, due storie diverse ma unite da un forte messaggio: la normalità
può essere straordinaria.
Gianluca, ciclista vicentino, affronterà oltre 600 km ininterrotti da Schio
(VI) a Fossacesia (CH), senza pause nemmeno per dormire. Una prova estrema,
un record personale da superare, resi ancora più significativi dal suo
percorso personale: tre interventi al cuore tra il 2021 e il 2023, un
defibrillatore impiantato e una patologia cardiaca con cui convive ogni
giorno. Eppure, Gianluca pedala. Pedala per dimostrare che anche con un
cuore fragile si può vivere con forza e determinazione.
L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede della Provincia
di Vicenza dai suoi protagonisti, Gianluca e Alessandro, affiancati dal
presidente della Provincia Andrea Nardin, dal sindaco di Fossacesia Enrico
Di Giuseppantonio in collegamento video, dagli sponsor del progetto (Rossi
Catering, Liotto, Demon) e da tanti amici.
Il programma prevede la partenza da Schio venerdì 19 settembre alle 6.00 e
l’arrivo a Fossacesia, sulla costa dei Trabocchi, intorno alle 18.00 di
sabato 20 settembre, dopo quasi 36 ore consecutive in sella.
“Questa sfida -ha esordito il presidente Nardin- è un esempio straordinario
di come lo sport possa diventare veicolo di valori profondi. Gianluca e
Alessandro ci ricordano che la forza non sta solo nei muscoli, ma nella
volontà di superare i propri limiti. Come Provincia, siamo orgogliosi di
sostenere un progetto che nasce dal nostro territorio e parla al cuore di
tutti.”
“Accogliere Gianluca e Alessandro a Fossacesia sarà un momento di profonda
emozione -ha detto il sindaco Di Giuseppantonio-. Li aspettiamo come si
aspettano due amici di lunga data, con il cuore aperto e l’orgoglio di
condividere un’impresa che parla a tutti, al di là dello sport. Siamo fieri
di far parte di questo progetto perché iniziative come #IOPEDALOCONALE ci
insegnano che l’unione tra persone, territori e storie diverse può generare
un cambiamento vero. Gianluca e Alessandro ci stanno dando una lezione di
vita, e noi saremo lì, ad abbracciarli e ringraziarli, come si fa con chi
ci ricorda cosa significa davvero vivere con dignità e passione.”
Negli ultimi chilometri, Gianluca sarà accompagnato da Alessandro Busti,
giovane veronese in sedia a rotelle, che percorrerà il tratto finale su una
bicicletta speciale guidata dal padre Alberto e avrà al fianco la mamma
Elena e il fratello Tommaso. Ale è il simbolo di una normalità conquistata
con coraggio e tenacia. La sua storia è fatta di difficoltà, ma anche di
sogni, viaggi e sorrisi che diventano carburante per affrontare ogni giorno
con passione.
“Sarà un’esperienza bellissima per Alessandro -ha dichiarato Alberto Busti-
ma sarà anche un messaggio di normalità, della necessità che tutti abbiamo
di goderci la normalità di una gita in bicicletta, di una pedalata in riva
al mare, di stare assieme”.
L’arrivo a Fossacesia, previsto sabato 20 intorno alle 18:00, sarà un
momento carico di emozione. Ad accoglierli ci saranno il sindaco Di
Giuseppantonio e i giovani della Scuola di Ciclismo Moreno di Biase, pronti
a celebrare un’impresa che va oltre lo sport.
“Un’impresa resa possibile dal sostegno di tante persone che ringrazio -ha
concluso Santacatterina- la Provincia di Vicenza, il Comune di Fossacesia,
le aziende che mi sostengono e che dimostrano come l’imprenditorialità a
favore del sociale faccia proselitismo”. A riprova, come è stato
sottolineato dagli imprenditori presenti, che “la forza di un’azienda non è
solo quella economica, ma si misura in quanto riesce a restituire alla
comunità”.
#IOPEDALOCONALE è un messaggio di speranza per chi affronta sfide
invisibili, per chi vive la disabilità come una forma diversa di
resistenza, e per chi crede che la condivisione possa trasformare ogni
limite in possibilità.
📍 Info: http://www.gianlucasantacatterina.it
📸 IG: @ale_a_4_ruote | @gianluca_santacatterina
