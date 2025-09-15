“Make Sense Campaign” all’Annunziata. Visite di controllo subito esaurite. Possibile partecipare all’evento pubblico di giovedì 18

(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Tumori testa-collo: al via la Make Sense Campaign 2025 anche al Santa Maria Annunziata
Visite di controllo subito esaurite. Ancora possibile partecipare giovedì 18 all’evento divulgativo aperto al pubblico
Firenze – Torna da oggi 15 e fino al 20 settembre la Make Sense Campaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione sui tumori del distretto testa-collo, promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS (AIOCC).
Quest’anno, per la prima volta, anche la struttura semplice di Oncologia Medica Santa Maria Annunziata e Serristori, diretta da Maria Simona Pino, partecipa all’iniziativa con la Radioterapia di Firenze, diretta da Silvia Scoccianti e con la Otorinolaringoiatria I, diretta da Antonio Sarno. Le visite specialistiche gratuite di prevenzione, previste nei giorni 17, 18 e 19 settembre, hanno registrato un altissimo interesse: le prenotazioni sono terminate già al primo giorno di apertura.
Uno degli aspetti più critici dei tumori del distretto testa-collo è la difficoltà di diagnosi. Una diagnosi precoce può fare la differenza e, se il tumore viene individuato nelle fasi iniziali il tasso di sopravvivenza supera l’80-90%.
La campagna ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui segnali precoci di queste patologie, promuovere la diagnosi tempestiva e informare sui corretti stili di vita.
