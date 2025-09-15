(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *LE COMMISSIONI CONSILIARI DI MARTEDÌ 16 SETTEMBRE* —————-
Martedì 16 settembre si svolgeranno le seguenti Commissioni
consiliari:
*IX Commissione (congiunta alla II) alle ore 11.30 – in sopralluogo al
mercato settimanale di Marghera, in concomitanza con la Municipalità di
Marghera*
con il seguente ordine del giorno:
– Sopralluogo presso il mercato settimanale di Marghera
link
https://consiglio2020.comune.venezia.it/atti-assemblee/1/atto/1784?ref=cal&giorno=16-9-2025
*V Commissione (congiunta alla IX e X) alle ore 14 – presso la sala del
Consiglio del Municipio di Mestre*
con il seguente ordine del giorno:
– Esame proposta di deliberazione PDC 2025/1045: Approvazione dello “Schema
di utilizzazione di un’area da destinarsi a ZTO A – Attrezzature di
interesse comune”, ai sensi degli artt. 8.6 e 8.7 delle NTGA della VPRG per
la Terraferma, per l’intervento di riqualificazione dell’edificio Ex
centrale Veritas alla Gazzera. (C.I. 15426 PN Metro plus 2021-2027
“Riqualificazione edificio ex centrale Veritas alla Gazzera” CUP
link
https://consiglio2020.comune.venezia.it/atti-assemblee/1/atto/1782?ref=cal&giorno=16-9-2025
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del
partecipare alle sedute anche in modalità videoconferenza
Tutte le sedute vengono trasmesse in diretta streaming. Per accedere
collegarsi al seguente link:
https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari
————————
Ricordiamo che gli atti di convocazione, i verbali delle sedute e
tutte le altre notizie riguardanti l’attività istituzionale sono
consultabili all’interno del sito del Consiglio comunale
(https://consiglio2020.comune.venezia.it/)
Venezia, 15 settembre 2025
ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale
(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 COMUNICATO STAMPA