Veneto

Coppa del Presidente: l’assessore Venturini alle premiazioni della regata di vela al terzo

Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *COPPA DEL PRESIDENTE: L’ASSESSORE VENTURINI ALLE PREMIAZIONI DELLA
REGATA DI VELA AL TERZO* ——————————————–
La Coppa del Presidente della Repubblica, prestigiosa regata organizzata
dall’Associazione Vela al Terzo in collaborazione con il Comune di Venezia,
è tornata nello scenario eccezionale del Bacino di San Marco. 
La competizione velica si è disputata questo pomeriggio intorno alle ore
13. Circa 80 imbarcazioni in gara, delle 120 presenti in totale, formate da
equipaggi provenienti anche dalla Croazia, si sono sfidate dando vita a uno
spettacolo unico, che intreccia sport, tradizione e bellezza. Nell’ottica
della tutela della vela al terzo, infatti, l’Associazione stringe
gemellaggi con i luoghi dell’alto Adriatico in cui era diffusa, oggi
preservata, questo tipo di vela.
Ad aggiudicarsi l’ambita Coppa, consegnata dal comandante degli Studi
Marittimi e del Presidio di Venezia, contrammiraglio Domenico Guglielmi, è
stato l’equipaggio di Mario e Zeno Mainardis che hanno trionfato con
l’imbarcazione “Lussin”.
Alle premiazioni in Arsenale era presente, in rappresentanza
dell’Amministrazione, l’assessore comunale, Simone Venturini, che ha
consegnato il premio Coesione sociale al più giovane dei regatanti in
gara. Mentre, la direttrice del Museo Storico Navale di Venezia, Ilaria
D’Uva, ha consegnato un premio all’imbarcazione più storica. Presente, tra
gli altri, anche il direttore di Vela Spa, Fabrizio D’Oria, insieme a diverse
autorità civili e militari.
L’Associazione Vela al Terzo è nata con lo scopo di preservare la conoscenza
della laguna veneta e della sua millenaria tradizione marinaresca. Per questo
organizza anche il “Campionato dell’Associazione Vela al Terzo” che,
tra aprile e ottobre, vede gareggiare in vari punti della laguna imbarcazioni
che utilizzano questo particolare tipo di velatura. 
Venezia, 14 settembre 2025
ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

