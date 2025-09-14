Close Menu
Trending
domenica 14 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Estera

Bulgaria, le proteste continuano: Kostadinov promette un’escalation contro il governo

Luigi CamilloniBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2025

Il leader del partito bulgaro “Vazrazhdane”, Kostadin Kostadinov, ha promesso che le proteste di massa contro il governo e l’introduzione dell’euro, iniziate il 13 settembre, sono solo l’inizio di un processo più ampio. In un’intervista alla Radio Nazionale Bulgara, Kostadinov ha dichiarato che l’obiettivo finale è il rovesciamento del governo, che a suo dire è sostenuto da una coalizione che include “Velichye”, MECH e PP-DB.

Critiche all’Europa e al governo

Kostadinov ha criticato aspramente la visita della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, definendola “non invitata” e un “completo fallimento”. Il leader ha sottolineato che il popolo bulgaro ha rispetto di sé e che la protesta è servita a dimostrarlo.

Il leader di “Vazrazhdane” ha inoltre attaccato il governo per la sua gestione degli enti di regolamentazione, definendoli “superflui e persino dannosi”. Ha sostenuto che queste istituzioni servono solo come “rifugio politico per i pensionati” o come strumenti di repressione contro gli oppositori politici, citando come esempi la Commissione per gli Archivi, la Commissione per la Tutela dei Consumatori e quella anticorruzione.

La corruzione e il declino della società

Secondo Kostadinov, l’attuale classe politica sta costando caro a tutta la Bulgaria a causa di un “patto col diavolo” che ha cementato il potere di alcune élite. Ha spiegato che il motivo per cui il suo partito non propone candidati per questi enti è che li considera inutili. Ha espresso preoccupazione per il fatto che la società bulgara stia diventando una “società fallita” in cui i cittadini “non hanno valori” e in cui non contano la competenza o il merito, ma solo l’appartenenza politica.

Commentando la posizione del presidente Rumen Radev, Kostadinov ha notato una “grande incoerenza” tra le sue parole e le sue azioni, suggerendo che la delusione dell’elettorato è uno dei motivi della bassa affluenza alle urne.

Share.

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl