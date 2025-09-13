(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *L’ASSESSORE MAR INAUGURA LA 383. FIERA FRANCA DI CHIRIGNAGO* ——-
E’ di nuovo tempo di Fiera Franca. In piazza San Giorgio a Chirignago la
tradizione agricola, la convivialità e l’intrattenimento per tutti
inaugurano una nuova stagione, per la 383. volta. Puntuale, a cavallo della
seconda domenica di settembre, Chirignago rievoca le origini della Fiera,
sorta nel 1642, da scambi commerciali privi di dazi, voluti dalla Repubblica
Serenissima.
Questo pomeriggio l’inaugurazione ufficiale della Fiera, dedicata quest’anno
alla Marina Militare, con la sfilata di Associazioni d’arma, alzabandiera e
posa della corona ai caduti. La cerimonia si è aperta con il ricordo
dell’architetto Gian Paolo Mar, cui è stato dedicato un minuto di
silenzio. Poi è seguito l’omaggio commosso dell’assessore alla
Promozione del territorio Paola Mar, che ha ringraziato gli organizzatori per
il costante impegno nei confronti della comunità: “Mostrate ogni anno
dedizione, umanità e professionalità. Il mio ringraziamento a nome del
Comune di Venezia, per l’incessante lavoro a mantenere viva una tradizione
tanto antica”. Al ringraziamento dell’assessore si è unito quello del
presidente della Municipalità di Chirignago Zelarino Francesco Tagliapietra.
La festa è proseguita con la mostra Civiltà Rurale e Artigianale Veneta: un
percorso storico tra la Venezia e il Veneto di ieri e di oggi, attraverso
usanze, mestieri rurali e artigianali, l’artigianato veneziano e le
merlettaie di Burano.
Inserita nel palinsesto de “Le Città in Festa”, la Fiera propone fino al 16
settembre un parco divertimenti, stand gastronomico, mercatino, mostre, pesca
di beneficenza e intrattenimento per i più piccoli.
Martedì sera, a chiusura della 383. Fiera Franca si potrà assistere allo
spettacolo pirotecnico.
Venezia, 13 settembre 2025
