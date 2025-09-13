Close Menu
Trending
sabato 13 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

#CONTIENE FOTO# ROMA – CARABINIERI ARRESTANO UN 58ENNE E UNA 57ENNE PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. DROGA OCCULTATA SOTTO IL SEDILE, ALL’INTERNO DI ASTUCCI METALLICI CALAMITATI.

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Comunicato Stampa
ROMA – CARABINIERI ARRESTANO UN 58ENNE E UNA 57ENNE PER DETENZIONE AI FINI
DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.
DROGA OCCULTATA SOTTO IL SEDILE, ALLINTERNO DI ASTUCCI METALLICI
CALAMITATI.
ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma Casal Bertone, dintesa con la
Procura della Repubblica, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di
58 anni e una donna di 57 anni, entrambi cittadini italiani, con precedenti,
gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti.
La scorsa notte, i Carabinieri, impegnati in un normale servizio di
controllo del territorio in viale Altiero Spinelli, hanno fermato una Smart
ForTwo condotta dalluomo con la donna accanto. Sin da subito, i due sono
apparsi molto agitati, circostanza che ha spinto i militari ad approfondire
gli accertamenti.
La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, nascosti in due
astucci metallici, come quelli utilizzati come contenitori di caramelle,
fissati con calamite sotto il sedile passeggero, 21 dosi di cocaina del peso
di 11 grammi. Ulteriori 4 involucri della stessa sostanza, pari a 3,6
grammi, sono stati trovati addosso alla donna.
La sostanza stupefacente è stata sequestrata e avviata alle analisi di
laboratorio. I due arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati
condotti presso il Tribunale, dove il loro arresto è stato convalidato.
Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,
gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di
colpevolezza con sentenza definitiva.
130925
____________________________________________________________________________
Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri di Roma
P.za San Lorenzo in Lucina, 6
00186 Roma

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl