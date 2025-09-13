CONTIENE FOTO# ROMA – CARABINIERI ARRESTANO UN 58ENNE E UNA 57ENNE PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. DROGA OCCULTATA SOTTO IL SEDILE, ALL’INTERNO DI ASTUCCI METALLICI CALAMITATI.

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Comunicato Stampa
ROMA – CARABINIERI ARRESTANO UN 58ENNE E UNA 57ENNE PER DETENZIONE AI FINI
DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.
DROGA OCCULTATA SOTTO IL SEDILE, ALLINTERNO DI ASTUCCI METALLICI
CALAMITATI.
ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma Casal Bertone, dintesa con la
Procura della Repubblica, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di
58 anni e una donna di 57 anni, entrambi cittadini italiani, con precedenti,
gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti.
La scorsa notte, i Carabinieri, impegnati in un normale servizio di
controllo del territorio in viale Altiero Spinelli, hanno fermato una Smart
ForTwo condotta dalluomo con la donna accanto. Sin da subito, i due sono
apparsi molto agitati, circostanza che ha spinto i militari ad approfondire
gli accertamenti.
La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, nascosti in due
astucci metallici, come quelli utilizzati come contenitori di caramelle,
fissati con calamite sotto il sedile passeggero, 21 dosi di cocaina del peso
di 11 grammi. Ulteriori 4 involucri della stessa sostanza, pari a 3,6
grammi, sono stati trovati addosso alla donna.
La sostanza stupefacente è stata sequestrata e avviata alle analisi di
laboratorio. I due arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati
condotti presso il Tribunale, dove il loro arresto è stato convalidato.
Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,
gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di
colpevolezza con sentenza definitiva.
