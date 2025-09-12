(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Sony reinventa la sua serie 10 con Xperia 10 VII Oggi Sony annuncia lo smartphone Xperia 10 VII, una versione rinnovata della serie 10, con un nuovo design elegante e sofisticato che riunisce una serie di funzionalità aggiornate*1. Il nuovo pulsante di scatto dedicato avvia istantaneamente la fotocamera e consente di scattare foto simultaneamente per un’esperienza fotografica completa, il display ampliato*1 e gli altoparlanti frontali migliorati offrono un intrattenimento coinvolgente e la durata della batteria è di circa due giorni*2, consentendo un utilizzo dello smartphone prolungato. Inoltre, estendendo e ottimizzando la durata degli aggiornamenti di sicurezza e il periodo di garanzia per gli aggiornamenti della versione del sistema operativo rispetto ai modelli precedenti, gli utenti potranno godere di un utilizzo a lungo termine in tutta tranquillità. Xperia 10 VII è dotato di Circle to Search with Google*3 e Google Gemini*4.

* Dotato del “pulsante di scatto” della fotocamera Xperia per scattare rapidamente e non perdere mai i momenti importanti

* Design rinnovato con display ampliato*1 per una migliore esperienza visiva

Scatto rapido grazie al “pulsante di scatto” per una funzionalità della fotocamera migliorata

Il “pulsante di scatto” dedicato sul lato dello smartphone consente sia di avviare l’app della fotocamera che di scattare foto con una sola pressione. Anche quando lo schermo è bloccato, premendo a lungo il pulsante si avvia immediatamente l’app della fotocamera, così non da non perdere mai gli scatti importanti.

Grazie ai nuovi sensori più grandi*1, lo smartphone cattura immagini luminose e nitide soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. L’obiettivo da 16 mm è dotato di un sensore da 1/3 di pollice, mentre quello da 24 mm è dotato di un sensore da 1/1,56 pollici, circa 1,6 volte più grande rispetto al modello precedente.

I due obiettivi posteriori supportano tre lunghezze focali (16 mm/24 mm/48 mm)*5 per scatti versatili, così da immortalare l’intera scena con un grandangolo da 16 mm e con un grandangolo da 24 mm e da avvicinarsi al soggetto con uno zoom da 48 mm.

Progettato per il futuro con batteria a lunga durata e velocità di elaborazione migliorata

Xperia 10 VII è dotato di una batteria che può durare per due giorni consecutivi*2, garantendo la massima tranquillità durante gli spostamenti di un giorno o quando non è possibile ricaricare regolarmente il dispositivo. L’esclusiva funzione “Ricarica adattiva” previene il degrado della batteria anche dopo quattro anni di utilizzo*6, così da essere certi che Xperia 10 VII resisterà alla prova del tempo.

Xperia 10 VII supporta sei anni di aggiornamenti di sicurezza*7 e fino a quattro aggiornamenti della versione del sistema operativo*8, consentendo un utilizzo a lungo termine.

Per evitare rallentamenti e garantire un caricamento fluido di pagine e video, è inoltre dotato del chipset Snapdragon® 6 Gen 3 di Qualcomm, che migliora la velocità di elaborazione.

Xperia 10 VII è dotato di Circle to Search with Google*3 e Google Gemini*4

Con Xperia 10 VII, è possibile cercare istantaneamente tutto ciò si vede sul telefono con Google. E’ sufficiente cerchiare, evidenziare, scarabocchiare o toccare qualsiasi immagine, video o testo per effettuare una ricerca, senza cambiare app. Si possono ottenere rapidamente le informazioni di cui si ha bisogno, poi tornare subito a quello che si stava facendo.

Si può, inoltre, chattare con Gemini, l’assistente AI di Google, per sviluppare le proprie idee. Può aiutare a scrivere, pianificare, imparare e molto altro ancora. Si può anche parlare con Live with Gemini per scambiare idee, semplificare argomenti complessi e prepararsi per momenti importanti con risposte in tempo reale. Si può accedere istantaneamente a Gemini su Xperia 10 VII tenendo premuto il pulsante di accensione.

Display immersivo e prestazioni audio avanzate per una migliore fruizione dei contenuti

Il nuovo formato 19,5:9 rende più confortevole la visione dei contenuti e la navigazione in Internet. Inoltre, grazie al supporto di una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, la visualizzazione e lo scorrimento sono estremamente fluidi. Gli speaker frontali di nuova concezione, con vibrazioni ridotte del cabinet, sopprimono il rumore e garantiscono una qualità audio più ricca e profonda con gamme di bassi e medio-bassi migliorate.

La potenza di trasmissione Bluetooth® è stata raddoppiata rispetto al modello precedente*1 per garantire una connessione ancora più affidabile. Inoltre, durante le connessioni AAC (Advanced Audio Coding), il dispositivo regola temporaneamente la qualità del suono per dare priorità alla connettività in ambienti affollati o instabili, consentendo agli utenti di godersi la visione dei contenuti, indipendentemente dalla loro posizione*９.

Corpo leggero e nuovo design sofisticato

Xperia 10 VII è stato ripensato da zero. Il nuovo form factor è leggero (168 g), elegante e rimodellato per una migliore visualizzazione con un nuovo display e una maggiore maneggevolezza. Il design posteriore è stato rinnovato modificando la disposizione della fotocamera e utilizzando un rivestimento liscio al tatto, ottenendo sia un senso di uniformità nell’area della fotocamera che una texture opaca.

Il display utilizza Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, un vetro altamente resistente alle cadute e ai graffi, che garantisce una maggiore durata e tranquillità nell’utilizzo.

Combinando Xperia 10 VII con la cover (venduta separatamente), gli utenti possono personalizzare il proprio dispositivo inserendo i loro sticker e foto preferiti.

Iniziative ambientali

L’Original Blended Material di Sony è utilizzato per la confezione del prodotto, così da eliminare l’utilizzo di plastica nei singoli imballaggi*10. Circa il 77%*11 delle materie prime per alcuni dei componenti utilizzati all’interno e all’esterno dell’unità principale sono resine ecocompatibili (resine riciclate e resine di origine vegetale), tra cui la plastica ecocompatibile SORPLAS™.

Accessori (venduti separatamente)

La nuova cover (Style Cover per Xperia 10 VII (XQZ-CBFE)), realizzata su misura per completare il nuovo smartphone, presenta un design sfumato in tre colori, che si abbina alle colorazioni del telefono. I lati della cover presentano un design che facilita l’uso dei pulsanti, mentre il retro è realizzato con un materiale resistente all’ingiallimento. Inoltre, il design robusto garantisce un utilizzo quotidiano dello smartphone.

Il video di presentazione di Xperia 10 VII è disponibile qui: https://youtu.be/5MZlfgVtA4U

Informazioni su Sony Corporation

Sony Corporation è una controllata di Sony Group Corporation ed è responsabile del business Entertainment, Technology & Services (ET&S) di Sony Group. Con l’obiettivo di “continuare a offrire Kando e Anshin* alle persone e alla società in tutto il mondo attraverso la ricerca tecnologica e di nuove sfide”, Sony Corporation supporta Sony Group con la tecnologia che darà ai creator la possibilità di creare nuovi contenuti di intrattenimento nel futuro.

Per ulteriori informazioni relative a Sony, visitare il sito: http://www.sony.net

Note

*1 Rispetto a Xperia 10 VI.

*2 Sulla base di test che ipotizzano un utilizzo giornaliero di 360 minuti (1080 minuti in standby) per la navigazione in Internet, la visione di video, i giochi e altre funzioni, in base al profilo di utilizzo standard della batteria degli utenti Xperia, indicando che la batteria durerà 48 ore. La durata effettiva della batteria varia a seconda delle condizioni di utilizzo e dell’ambiente.

*3 Disponibile su dispositivi selezionati e richiede una connessione Internet. Funziona su app e supporti compatibili. I risultati possono variare a seconda delle corrispondenze visive. Solo a scopo illustrativo. La disponibilità delle funzioni varia a seconda della lingua. Google, Gemini, Android, Google Foto e altri marchi sono marchi commerciali di Google LLC.

*4 Controllare le risposte. Richiede configurazione. La compatibilità e la disponibilità variano. 18+.

*5 Equivalente a 35 mm.

*6 Basato su simulazioni di ricarica e scarica ripetute con lo stesso tipo di batteria (nel caso di ricarica USB). La durata della batteria varia a seconda delle condizioni di utilizzo.

*7 Gli aggiornamenti di sicurezza saranno applicati per un massimo di 6 anni, a partire dalla data di rilascio. Il periodo di assistenza dipende dalla data di acquisto.

*8 Verranno applicati fino a 4 aggiornamenti all’ultimo sistema operativo, a partire dalla data di rilascio. Il numero di aggiornamenti applicabili dipende dalla data di acquisto.

*9 Supporta il bitrate adattivo che riduce temporaneamente l’utilizzo dei dati per mantenere la connettività

*10 Per imballaggio singolo si intendono le singole confezioni dei prodotti, i supporti all’interno della confezione, i materiali di imballaggio e le buste. Sono esclusi i materiali utilizzati per il rivestimento e l’adesione.

*11 Il tasso di riciclaggio è calcolato in base al rapporto ponderale (resina ecologica = materiali riciclati e resine di origine vegetale, esclusi i componenti elettrici e la fibra di vetro).