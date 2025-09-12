Close Menu
Trending
venerdì 12 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Fatto Quotidiano, Mura (FdI): Da Todde soldi pubblici al FQ. M5S trasforma le istituzioni in centrali di propaganda

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Fatto Quotidiano, Mura (FdI): Da Todde soldi pubblici al FQ. M5S trasforma le istituzioni in centrali di propaganda
“Quello che sta accadendo in Sardegna è emblematico di un problema nazionale: il Movimento 5 Stelle, quando è al governo, utilizza le istituzioni come se fossero strumenti al servizio della propria rete di potere ideologico e mediatico. Secondo alcuni organi di stampa la Presidente Alessandra Todde ha stanziato, con affidamento diretto, oltre 68mila euro di fondi pubblici per sponsorizzare la Festa del Fatto Quotidiano a Roma, un evento dichiaratamente schierato, che non ha alcuna ricaduta concreta né per la Sardegna né per i cittadini italiani. È un caso grave e preoccupante, che conferma come per il M5S la trasparenza sia solo uno slogan da campagna elettorale. Dietro le parole, i fatti raccontano ben altro: clientelismo editoriale, uso improprio delle risorse pubbliche e totale assenza di rispetto per il ruolo delle istituzioni. Il governo della Regione Sardegna si presta così a finanziare indirettamente l’editoria vicina al Movimento, mentre famiglie, imprese e territori restano senza risposte. Una logica da partito-Stato che Fratelli d’Italia denuncia con forza. Non è accettabile che le Regioni diventino casse di risonanza della propaganda grillina. Chiederemo conto di questa vicenda in tutte le sedi parlamentari e istituzionali: i soldi dei cittadini non possono essere usati per tenere in piedi l’informazione amica dei 5 Stelle. Serve un cambio di passo e di mentalità: chi amministra una Regione rappresenta tutti i cittadini, non una parte politica. La Sardegna, e l’Italia intera, meritano molto di più.”
Così il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Mura, Coordinatore Fdi della Regione Sardegna.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl