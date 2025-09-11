Close Menu
(ALL.FOTO) MILANO, ARRESTATO TRAPPER BABY GANG, DE CORATO(FDI): «BUONISMO MAGISTRATI VERSO TRAPPER PERICOLOSI VA SUBITO INTERROTTO».

By Nessun commento2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
*(ALL.FOTO) MILANO, ARRESTATO TRAPPER BABY GANG, DE CORATO(FDI): «BUONISMO
MAGISTRATI VERSO TRAPPER PERICOLOSI VA SUBITO INTERROTTO*».
[image: baby_gang.jpg]
*Il Trapper, già con precedenti, “Baby Gang”*
Milano, 11 Settembre 2025 – «Leggo che il trapper ‘Baby Gang’ è stato
arrestato. Ricordo che lo stesso, Zaccaria Mouhib, in passato si era già
contraddistinto per fatti di media/grave entità. Uno degli ultimi fatti, lo
scorso 15 Giugno durante un concerto a Sesto San Giovanni, è stato che
‘Baby Gang’ aveva sfondato a bordo della propria Ferrari il cordone di
protezione delle Forze dell’Ordine. Verso questi soggetti pericolosissimi,
i magistrati devono essere più severi, e non buonisti, evitando di adottare
misure quali la ‘Sorveglianza speciale’ e/o la riduzione di pene perché,
come spesso vediamo, tali provvedimenti non sono efficaci ma inadeguati. Stiamo
parlando di un soggetto particolare con alle spalle diversi
precedenti. Ricordo,
inoltre, che questo Trapper nato a Lecco ma di famiglia marocchina,
utilizza spesso le sue canzoni come strumento per istigare alla violenza
attraverso anche l’uso di armi ed oggi abbiamo avuto la riprova che le
possiede e le porta con se in giro. L’aggravante, poi, è il notevole numero
di follower (solo “Baby Gang” ha oltre 6,4 milioni di ascoltatori mensili
su Spotify, conta oltre 2,2 milioni di follower su Instagram e 1,5 milioni
di iscritti al canale Youtube) che questi soggetti hanno, che sono un
cattivo e pessimo esempio per i loro coetanei arabi e, in particolare, per
i ragazzini più giovani delle periferie. Questi rapper istigano i loro
coetanei stranieri delle periferie milanesi, anche attraverso i social, a
protestare e a compiere le rivolte che puntualmente si verificano in città».
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, *Riccardo De Corato*.

