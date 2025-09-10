UGEI: “Auguri a Liliana Segre, testimone instancabile della Shoah e voce contro l’odio”

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025

“Tanti auguri alla senatrice a vita Liliana Segre, testimone instancabile della Shoah, coscienza civile del nostro tempo e voce limpida contro l’odio e l’indifferenza, capace di educare alla responsabilità e alla difesa della democrazia. La sua storia – segnata dall’orrore ma restituita al mondo con forza e dignità – è insieme monito e dono prezioso.

In un momento storico in cui il rischio di banalizzazione, normalizzazione o addirittura negazione della Shoah è sempre più presente, Liliana Segre ci ricorda ogni giorno quanto sia essenziale custodire la Memoria. Nel giorno del suo compleanno, le esprimiamo gratitudine per il coraggio con cui ha trasformato il dolore in un impegno instancabile per tutti noi”.

Lo scrive sui social l’Unione Giovani Ebrei d’Italia (UGEI).

