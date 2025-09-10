(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 Montagna: Lollobrigida, con approvazione ristabilita normalità
“Con l’approvazione del ddl montagna si ristabilisce la normalità e si introducono nell’ordinamento gli strumenti adeguati e puntuali per regolare l’attività venatoria nei valichi montani. La direttiva uccelli dell’Ue potrà così trovare piena attuazione e i territori avranno la possibilità di applicarla rendendola efficace: salvaguardando la natura, la fauna e regolando efficientemente l’attività venatoria. È stato un grande lavoro del centrodestra unito, contro le ideologie per ristabilire la normalità”, lo dichiara in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.
