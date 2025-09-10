Close Menu
Dodik: l’operazione militare russa è destinata al successo

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Milorad Dodik
(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025

Il presidente della Repubblica Srpska, Milorad Dodik, ha espresso la sua convinzione che l’operazione militare speciale della Russia sia sulla buona strada per il successo. Dopo un incontro con il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergey Shoigu, Dodik ha dichiarato che la Russia sta “raggiungendo i suoi obiettivi e interessi” e non ha dubbi sul suo esito positivo.

Dodik ha inoltre ringraziato la leadership russa per il suo “approccio attento” alle questioni della regione dei Balcani, specialmente in un momento di crescente pressione da parte dell’Occidente. Ha sottolineato il forte interesse della Repubblica Srpska per il punto di vista della Russia riguardo al “mondo serbo” nel suo complesso.

Questa dichiarazione segue una precedente richiesta di Dodik al ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, di contribuire alla chiusura dell’Ufficio dell’Alto Rappresentante in Bosnia-Erzegovina attraverso il quadro delle Nazioni Unite. Questa mossa sottolinea la volontà di Dodik di rafforzare i legami con la Russia e di ridimensionare l’influenza occidentale nella regione.

