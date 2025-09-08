[Comunicato stampa] L’ITALIA ALL’EXPO 2025 DI OSAKA CON “GALILEO’S LEGACY”

(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 Gentile collega,

con piacere le segnaliamo il progetto educativo e divulgativo “Galileo’s

Legacy”, protagonista al Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka il

prossimo 10 settembre. L’iniziativa, promossa dall’Istituto Nazionale di

Astrofisica (INAF), dal Museo Galileo e da VIS – Virtual Immersions in

Science, in collaborazione con l’Unione Astronomica Internazionale,

valorizza la figura di Galileo Galilei attraverso tecnologie immersive e

didattiche innovative. L’evento comprende laboratori didattici per

studenti, un’esperienza immersiva in realtà virtuale e una tavola rotonda

internazionale sul ruolo della divulgazione scientifica e della diplomazia

scientifica. L’intero evento si svolge con il supporto del Padiglione

Italia, che ha accolto con entusiasmo il progetto.

Per ogni approfondimento, materiale stampa o richiesta di interviste, può

contattare direttamente i referenti degli uffici stampa:

*Ufficio Stampa Museo Galileo:* PS Comunicazione, Antonio Pirozzi,

*Ufficio Stampa VIS:* SEC Newgate, Marcella Ruggiero (

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore esigenza. Grazie della

diffusione.

Cordiali saluti,

[image: image.png] [image: image.png] [image: image.png]

[image: image.png]

8 settembre 2025

L’ITALIA ALL’EXPO 2025 DI OSAKA CON “GALILEO’S LEGACY”

Un viaggio tra scienza, storia e innovazione nel nome di Galileo Galilei

L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), il Museo Galileo e VIS –

Virtual Immersions in Science, in collaborazione con l’Office for Astronomy

Outreach (OAO) e l’Italian Office of Astronomy for Education (I-OAE)

dell’Unione Astronomica Internazionale, presentano “Galileo’s Legacy”, il

progetto di didattica e divulgazione astronomica che sarà protagonista al

Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka *il prossimo 10 settembre*.

Promossa dalla Direzione Scientifica di INAF, Galileo’s Legacy è

un’iniziativa congiunta che intende valorizzare la figura e l’eredità di

Galileo Galilei, padre del metodo scientifico, attraverso il linguaggio

universale della scienza e delle tecnologie immersive.

“Dopo la positiva esperienza della partecipazione dell’INAF a Expo 2022

Dubai, portiamo al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka la nostra missione

di valorizzazione della conoscenza: Galileo’s Legacy traduce la ricerca

astrofisica in un’esperienza formativa e inclusiva, raccontata con

tecnologie immersive”, dice Roberto Ragazzoni, Presidente dell’Istituto

Nazionale di Astrofisica. “Promosso dalla Direzione Scientifica dell’INAF

attraverso le Unità ‘Valorizzazione della Conoscenza’ e

‘Internazionalizzazione e Bandi Competitivi’, il progetto mette a sistema

competenze e reti internazionali insieme al Museo Galileo, a VIS – Virtual

Immersions in Science e agli uffici OAO e I-OAE dell’Unione Astronomica

Internazionale. Affianchiamo alla didattica la diplomazia scientifica,

perché una cittadinanza scientificamente preparata è il fondamento di ogni

efficace azione diplomatica”.

Organizzato nell’ambito della Settimana Italiana all’Expo in Giappone,

l’evento prevede tre momenti principali: un laboratorio didattico per le

scuole

,

la fruizione del video immersivo e una tavola rotonda internazionale

.

Due classi di studenti liceali giapponesi parteciperanno al laboratorio

didattico “Beyond Galileo: tracking the sunspots”, che ripercorre le

osservazioni solari di Galileo utilizzando strumenti moderni e un approccio

critico e sperimentale. Le studentesse e gli studenti vivranno inoltre

un’esperienza immersiva con “Galileo VR. The LIfe, the Discoveries, the

Trial”, un video a 360 gradi in realtà virtuale che racconta, in 10 minuti,

i momenti salienti della vita del celebre scienziato pisano: la sua figura

storica, le sue rivoluzionarie scoperte e il celebre processo del 1633.

Cuore del progetto, il video immersivo è disponibile in nove lingue ed è

stato prodotto da VIS – Virtual Immersions in Science in collaborazione con

il Museo Galileo.

“Lo studio della storia delle conoscenze scientifiche rappresenta un

passaggio imprescindibile per comprendere il presente e orientare il

futuro”, dichiara il Direttore esecutivo del Museo Galileo, Roberto Ferrari.

“Galileo Galilei, padre della scienza moderna, con il suo metodo fondato

sull’osservazione e sulla verifica sperimentale, ha inaugurato una nuova

stagione del pensiero critico, ponendo le basi della libertà di ricerca e

dell’indipendenza della scienza. Il Museo Galileo custodisce e diffonde

questo straordinario lascito, testimoniando come le sfide affrontate dal

grande scienziato e le sue intuizioni abbiano aperto la strada a un nuovo

modo di intendere la conoscenza: non come patrimonio esclusivo, ma come

risorsa universale. In questa prospettiva, la storia della scienza non è

soltanto una cronaca di scoperte, ma un’autentica lezione di epistemologia

e di coraggio intellettuale, che continua a ispirare il dialogo tra culture

e a promuovere la cooperazione internazionale. È questo lo spirito che

anima la diplomazia scientifica: fare della scienza un ponte tra i popoli,

uno strumento di pace, di progresso condiviso e di valorizzazione del

sapere come bene comune dell’umanità”.

“VIS – Virtual Immersions in Science, primo spinoff nella storia della

Scuola Normale Superiore, trova in Expo Osaka 2025 lo spazio ideale per

rafforzare la propria missione: rendere la scienza coinvolgente, stimolare

il pensiero critico e, come recita la nostra tagline “Making Science

Beautiful”, divulgare la bellezza della scienza. Ad avvalorare questo

percorso c’è la fruttuosa collaborazione con INAF. Galileo VR, nato dalla

collaborazione con il Museo Galileo, offre un modo innovativo di

riscoprire, attraverso la realtà virtuale (VR), la figura del grande

scienziato, figura-simbolo della ricerca di conoscenza e della volontà di

condividere i propri risultati. Sul piano didattico, la VR permette un

apprendimento esperienziale, coinvolgendo emozioni e sensi, e trasferisce i

concetti in modo chiaro e memorabile. Sul piano artistico, consente di

immergersi in mondi narrativi, visivi e sonori e rende lo spettatore

protagonista in prima persona. Galileo VR unisce conoscenza e arte,

attraverso scienza, immagini, musica e storytelling, creando un equilibrio

tra rigore storico scientifico e immaginazione, per avvicinare il pubblico

ai contenuti, attraverso esperienza ed emozioni”, afferma Marcos Valdes,

CEO e Direttore Scientifico di VIS Srl.

L’iniziativa proseguirà nel pomeriggio con una tavola rotonda

internazionale “L’eredità di Galileo – Unire i Mondi Attraverso la

Scienza” aperta

al pubblico del Padiglione Italia con la partecipazione di scienziati,

divulgatori e rappresentanti istituzionali provenienti da diversi Paesi. Il

dibattito intende esplorare come l’educazione scientifica, in particolare

l’astrofisica, possa contribuire alla formazione di una cittadinanza attiva

e consapevole. Al centro dell’incontro: il valore della divulgazione, delle

tecnologie innovative e immersive, come “Galileo VR”, e della

collaborazione internazionale nel rendere la scienza accessibile,

promuovendo il pensiero critico, la partecipazione pubblica e la diplomazia

scientifica per affrontare le sfide globali.

L’intero evento è realizzato con il supporto logistico e promozionale del

Padiglione Italia, che ha accolto con entusiasmo il progetto.

——————————

Ufficio stampa / Press Office

*INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica / National Institute for

Astrophysics*

Web: http://www.inaf.it | http://www.media.inaf.it

Facebook |

Instagram |

LinkedIn

|

TikTok | YouTube

*P* * Stampare solo se necessario /* *Print only if necessary*