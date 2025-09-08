(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 “Anche la politica dovrebbe avere delle regole.
Non può essere tutto consentito e tutto accettato.
I vergognosi attacchi di cui è stata vittima il nostro Premier Giorgia Meloni sono semplicemente abominevoli in quanto avanzati non nei confronti del politico o del Presidente del Consiglio, ma della mamma e della donna. Indagare sulla vita privata, chiedere conto insinuando dubbi non è fare opposizione, ma pettegolezzo sulla vita privata di una mamma e di una donna che ha voluto semplicemente dedicare del tempo alla propria figlia. Non è più tollerabile tutto questo.” Così l’on. Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia
