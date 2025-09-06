SUPERATO IL TETTO DELLE 100 MILA PRESTAZIONI EXTRA ORARIO CON 4 MESI DI ANTICIPO Il presidente Cirio e l’assessore Riboldi: “Soddisfatti per aver raggiunto in anticipo l’obiettivo per il 2025”

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Foglio5
TOP 5 PRESTAZIONI
1) Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici (1345)
2) Prima visita otorinolaringoiatrica (1227)
AO Ordine Mauriziano di Torino
AO Santa Croce e Carle di Cuneo
AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo di Alessandria
AOU Città della Salute e della Scienza
di Torino
AOU Maggiore della Carità di Novara
AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano
26785
3) TC monitorate (366)
4) Ecografia dell’addome completo (281)
5) Prima visita urologica (220)
1) TAC (747)
2) RM (743)
3) Eco(color)doppler cardiaca (556)
4) Prima visita cardiologica (425)
5) Test da sforzo (232)
1) TC del torace (569)
2) RM (492)
3) TC addome (346)
4) Ecografia collo – tiroide – addome – mammella (338)
5) TC cranio (232)
1) Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici (2267)
2) Ecografia addome completo con R.P.M. (1964)
3) Ecografia dell’addome completo (1359)
4) Ecografia bilaterale della mammella (1203)
5) Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo (1042)
1) Prima visita cardiologica con ECG (1064)
2) Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo (685)
3) Ecografia dell’addome completo (381)
4) Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici (359)
5) Ecografia tiroide – paratiroidi (261)
1) Ecografia dell’addome completo (226)
2) Prima visita pneumologica (186)
3) Prima visita neurologica (120)
4) Prima visita geriatrica (116)
5) Prima visita urologica (110)
ASL AL
ASL AT
ASL BI
ASL Città di Torino
ASL CN 1
ASL CN 2
1) Ecografie (2953)
2) TAC (1336)
3) Prime visite (581)
4) Ecografie mammarie (283)
5) Ecolodoppler (231)
1) Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici (466)
2) Prima visita otorinolaringoiatrica (420)
3) Prima visita ortopedica (351)
4) Prima visita urologica (272)
5) Prima visita neurologica (202)
1) Prima visita ortopedica (632)
2) Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici (486)
3) Prima visita dermatologica (429)
4) Visita oncologica di controllo (332)
5) Prima visita oculistica (277)
1) Prima visita otorinolaringoiatrica (568)
2) Prima visita ortopedica (507)
3) Prima visita urologica (411)
4) Prima visita ginecologica (332)
5) Prima visita cardiologica con ECG (331)
1) TAC (1715)
2) Risonanza Magnetica (1195)
3) Ecografia (715)
4) Prima visita ortopedica (650)
5) OCT (388)
1) Prima visita ortopedica (1169)
2) Prima visita fisiatrica (490)
3) RM del rachide lombosacrale (386)
4) Mammografia laterale in 2 proiezioni (313)
5) Ecografia dell’addome completo (242)
ASL NO
ASL TO 3
ASL TO 4
ASL TO 5
ASL VC
1) Ecografie (904)
2) Prima visita ortopedica (744)
3) TC con MDC (570)
4) Prima visita fisiatrica (400)
5) Prima visita oncologica (381)
1) Mammografie screening (2792)
2) Prima visita ortopedica (855)
3) Ecografia addome e collo (600)
4) Prima visita cardiologica (518)
5) Ecografie (295)
1) Ecografia dell’addome completo (606)
2) Prima visita urologica (434)
3) Prima visita cardiologica con ECG (399)
4) Prima visita ortopedica (374)
5) Ecografia tiroide – paratiroidi (324)
1) Ecografie (1200)
2) Prima visita urologica (563)
3) Prima visita ortopedica (562)
4) TC (559)
5) Infiltrazioni ortopedia e traumatologia (531)
1) Risonanza Magnetica Basale (1833)
2) Ecografie (388)
3) Prima visita fisiatrica (340)
4) Prima visita ortopedica (258)
5) TAC Basale (248)
1) Prima visita otorinolaringoiatrica (683)
2) Ecografia dell’addome completo (198)
3) Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici (154)
4) Prima visita dermatologica (130)
5) Visita dermatologica di controllo (124)
ASL VCO
110140
