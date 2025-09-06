Close Menu
Trending
sabato 6 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Lombardia

Comunicato Stampa – IL CAMPIONE DEI PESI LEGGERI FRANCESCO ACATULLO DONA I SUOI GUANTONI AL SINDACO GARLASCHELLI, UN GESTO DI PROFONDO VALORE SIMBOLICO PER LA CITTÀ  

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Gentili Giornalisti,
In allegato il Comunicato Stampa in oggetto, con richiesta di pubblicazione.
Di seguito il link per visionare e scaricare le foto relative https://drive.google.com/drive/folders/1YfK2pZ316IawKi35ndDKsLIFPtEcM6PA?usp=sharing
Cordialmente. 
COMUNICATO STAMPA
IL CAMPIONE DEI PESI LEGGERI FRANCESCO ACATULLO DONA I SUOI GUANTONI AL SINDACO GARLASCHELLI,
UN GESTO DI PROFONDO VALORE SIMBOLICO PER LA CITTÀ
VOGHERA – Un momento intenso e carico di significato si è svolto nella serata di ieri presso la sede dell’associazione Boxe Voghera, in via Fratelli Kennedy 55, dove il Sindaco Paola Garlaschelli e l’Assessore allo Sport Giuseppe Giovanetti hanno assistito a un allenamento del Campione Italiano dei Pesi Leggeri, Francesco Acatullo, originario di Caivano ma vogherese d’adozione.
A guidare l’allenamento, il Maestro Luciano Bernini, figura storica della boxe locale, che accompagna Acatullo nel suo percorso sportivo e umano. Al termine della sessione, una sorpresa speciale ha emozionato i presenti: Acatullo ha donato al Sindaco i guantoni con cui ha conquistato il titolo italiano, lo scorso 7 giugno. Un gesto profondamente simbolico, che suggella il legame tra l’atleta e la città.
«È stata per me un’immensa sorpresa e una grande emozione ricevere in dono i guantoni del titolo da Francesco Acatullo – ha dichiarato il Sindaco Paola Garlaschelli – La sua è una storia di riscatto, di volontà e di amore per lo sport. Questo gesto va oltre il ring: è un atto d’affetto verso Voghera, che Francesco ha scelto come luogo della sua rinascita. Lo ringrazio di cuore per aver voluto condividere con noi questo simbolo così importante. È ciò che fa un vero campione, nello sport e nella vita».
Acatullo ha spiegato così il senso del suo gesto: «Non c’è solo la data del 7 giugno su questi guantoni. Ci sono vent’anni di boxe e i miei trentasette anni di uomo. Ci tenevo tantissimo a regalarli a te, perché questa vittoria non è solo mia: è una vittoria di tutti, è una vittoria di Voghera».
«Io li custodirò a nome dell’intera città – ha aggiunto il Sindaco – con l’orgoglio e la consapevolezza di ciò che rappresentano: impegno, sacrificio, speranza. Francesco è un esempio straordinario per i giovani e per tutti coloro che cercano nel pugilato una via di crescita e riscatto».

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl