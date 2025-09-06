Close Menu
Alba: una targa all’associazione “La Carovana” per i 30 anni di attività

Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Comune di Alba – Ufficio Stampa
CITTÀ DI ALBA
(PROVINCIA DI CUNEO) http://www.comune.alba.cn.it
Comunicato stampa
Sabato 6 settembre 2025
Alba: una targa all’associazione “La Carovana” per i 30 anni di attività
Sabato 6 settembre nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di
Alba, l’Amministrazione comunale ha accolto e ringraziato i membri dell’Associazione
di Volontariato “La Carovana”.
Nata nel 1995 come gruppo spontaneo con l’obiettivo di sensibilizzare il territorio sul
tema della disabilità e creare un ponte tra le persone con difficoltà e le loro famiglie,
quest’anno “La Carovana” compie 30 anni di attività.
Un bel compleanno festeggiato con una serie di iniziative a partire da gennaio.
Per l’anniversario, il sindaco Alberto Gatto, affiancato dagli assessori al Volontariato
Donatella Croce e allo Sport Davide Tibaldi, ha consegnato una targa con su
scritto: “L’Amministrazione comunale di Alba all’Associazione di Volontariato “La
Carovana” con riconoscenza per i 30 anni (1995 – 2025) di dedizione ed impegno al
fianco delle persone fragili e delle loro famiglie, sul territorio di Alba, Langhe e Roero”.
«Ci fa molto piacere accogliervi qui – ha detto il sindaco Alberto Gatto prima della
consegna del riconoscimento – Questo è l’anno di un importante compleanno per la
vostra associazione e vi abbiamo invitati per ringraziarvi per l’importante lavoro svolto

