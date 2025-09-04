(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 Segue nota da parte del deputato Dario Iaia di FdI.
SEQUESTRATI 1500 QUINTALI DI FALSO VINO “PRIMITIVO IGP”.
“In più occasioni abbiamo denunciato le truffe consumate in danno degli agricoltori attraverso l’uso sleale del marchio “Primitivo”.
Apprendiamo, con viva soddisfazione, il sequestro, effettuato oggi dall’Ufficio territoriale ICQRF di Puglia e Basilicata e dai Carabinieri Forestali di 1500 quintali di vino sfuso etichettato come “Primitivo Salento IGP” e “Primitivo Puglia IGP” per un valore di circa 1,5 milioni di euro.
Questo sequestro nasce da un importante impegno delle forze dell’ordine ed è la riprova del funzionamento del sistema di tutele del Made in Italy messe in campo dal Governo guidato da Giorgia Meloni e dal Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida.
Ottimo anche il lavoro svolto dal Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria per la determinazione con cui combatte ogni giorno pratiche scorrette e reati, considerato che, anche queste condotte, influiscono sul prezzo del prodotto”.
Così on. Dario Iaia, deputato FdI
