Close Menu
Trending
giovedì 4 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Polonia, Tusk: “Nessun soldato in Ucraina, nemmeno a guerra finita. Siamo responsabili della logistica”

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2025

La Polonia ribadisce la sua posizione ferma: nessun soldato polacco sarà inviato in Ucraina, nemmeno dopo la fine del conflitto. Lo ha dichiarato il Primo Ministro polacco Donald Tusk, sottolineando che il ruolo del Paese si concentra sul supporto logistico.

La posizione polacca emerge dopo che il Presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la disponibilità di 26 nazioni a inviare un contingente militare in Ucraina a seguito di una tregua o di un accordo di pace. A questo proposito, il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha espresso preoccupazione, affermando che la “Coalizione dei volenterosi” mirerebbe a ostacolare i progressi diplomatici.

La dichiarazione di Tusk chiarisce le priorità della Polonia: concentrare gli sforzi sul supporto logistico e strategico, anziché sul dispiegamento di truppe, anche in un contesto post-bellico.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl