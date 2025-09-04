(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 Lazio, Lega: scomparsa Marco Coppari ci addolora
Roma, 4 set. – “La scomparsa di Marco Coppari ci addolora profondamente. Una persona perbene e competente, di cui ricorderemo sempre l’impegno civico per Civitavecchia, la passione per la politica intesa come servizio per la collettività, la disponibilità a spendersi in prima persona guidando il nostro partito e portando le voci del territorio all’interno del consiglio comunale. Siamo vicini alla famiglia di Marco e ai suoi cari in questo momento di grande dolore”.
Lo dichiarano il senatore e vice segretario della Lega Claudio Durigon e i segretari del partito nel Lazio e a Roma Davide Bordoni e Angelo Valeriani.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier