VVF Ritrovamento vettura nel fiume

(AGENPARL) – Tue 02 September 2025 Nel tardo pomeriggi odierno, un ulteriore veicolo è stato segnalato nel fiume Lavagna, all’alttezza di via Gazzo. I Vigili del Fuoco hanno così provveduto a verificare che all’interno non ci fosse alcuna persona. Dopo una prima ispezione hanno ancorato il veicolo e tramite un argano a mano, hanno potuto ribaltate il veicolo e fare una verifica completa dell’abitacolo, che risultava vuoto. Sul posto stanno presenti i Carabinieri e i militi del 118.
Centro Documentazione Foto Video
Comando Provinciale VVF Genova
