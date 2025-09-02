Close Menu
martedì 2 Settembre 2025
Roma, Raggi, Canale, Cerisola (M5s-LcR): Il Municipio IX trattato come discarica di Roma, protocollata la nostra richiesta di Consiglio straordinario

Roma, 2 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 02 September 2025 Roma, Raggi, Canale, Cerisola (M5s-LcR): Il Municipio IX trattato come discarica di Roma, protocollata la nostra richiesta di Consiglio straordinario
Il Municipio IX trattato come discarica di Roma Capitale. Nelle ultime settimane è tutto un accavallarsi e rincorrersi di voci e atti che ci parlano di un territorio – quello del IX Municipio – minacciato non solo dal megaimpianto inceneritore – favorito da un PAUR in pieno agosto, con scadenze temporali molto ridotte – ma anche da altri impianti, di tutti i tipi, che sembrano crescere e moltiplicarsi come funghi.
Si tratta di impianti non previsti nel Piano rifiuti voluto dal sindaco-Commissario straordinario Roberto Gualtieri ma autorizzati dalla Regione Lazio. L’ultimo della serie è la discarica di Solforata.
Come portavoce delle preoccupazioni del territorio, abbiamo chiesto la convocazione di un Consiglio straordinario – richiesta accolta dalla presidente Di Salvo e dalla maggioranza consiliare – per fare il punto sulla questione ed ottenere così trasparenza su tutta l’impiantistica dei rifiuti nel municipio IX.
E ‘giusto volere e ottenere un cambio di rotta immediato, i cittadini hanno diritto alla trasparenza, ad avere tutte le informazioni necessarie su temi importanti e sensibili. Ed è indubbio che il tema dei rifiuti, che incidono pesantemente sulla salute pubblica, sia proprio uno di questi.
Così in una nota Virginia Raggi, consigliera capitolina già sindaca di Roma, Carla Canale, capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi nel Municipio IX e Marco Cerisola, capogruppo M5s nel Municipio IX

