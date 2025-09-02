L’Aquila- Comunicato AMA, segnalazione truffe su Facebook

(AGENPARL) – Tue 02 September 2025 S.p.A. L’AQUILA
AziendadellaMobilitàAquilana
ufficio movimento
COMUNICATO UTENTI
ATTENZIONE: TRUFFE SU FACEBOOK_3
SEGNALAZIONE URGENTE: STANNO CIRCOLANDO NUOVAMENTE
PAGINE FACEBOOK FALSE CHE CERCANO DI TRUFFARE GLI
UTENTI SPACCIANDOSI PER AMA SPA L’AQUILA.
UNA DI QUESTE SI CHIAMA ” TRASPORTI PUBBLICI A L’ AQUILA”, HA
COME IMMAGINE DEL PROFILO UN BUS URBANO E PROPONE UNA
TESSERA A € 2,35
LA PAGINA ED I POST SONO STATI SEGNALATI A META, MA
CONSIDERATO CHE POTREBBERO CREARE ULTERIORI PAGINE VI
INVITIAMO A PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE.
COME RICONOSCERE UNA TRUFFA ONLINE?
NOME SIMILE A PAGINE UFFICIALI.
NESSUN ACCOUNT UFFICIALE (AMA AL MOMENTO NON
