Agenzia regionale 1055.25 ciliento_tpl per frecce tricolore a barletta

(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 Dettaglio relativo all’offerta predisposta in occasione della manifestazione aerea delle Frecce Tricolori che si
terrà a Barletta il giorno 31 agosto 2025.
TRENITALIA
Linea Bari – Foggia:
ARRIVI DA BARI CENTRALE
PARTENZE PER BARI CENTRALE
n.treno
ora partenza
ora arrivo
da Bari
a Barletta
Centrale
materiale
n.treno
ora partenza
da Barletta
ora arrivo a
Bari Centrale
materiale
08:50
09:36
23559
17:57
18:48
DUPLEX
10:18
11:13
19:13
20:10
DUPLEX
23520
11:40
12:30
94627
20:08
20:57
DUPLEX
12:18
13:13
DUPLEX
23585
20:27
21:20
23578
13:10
14:00
DUPLEX
21:12
22:02
DUPLEX
14:45
15:39
DUPLEX
22:49
23:43
94628
19:10
19:58
DUPLEX
ARRIVI DA FOGGIA
PARTENZE PER FOGGIA
n.treno
ora partenza
da Foggia
ora arrivo a
Barletta
materiale
n.treno
ora partenza
da Barletta
ora arrivo
a Foggia
materiale
08:30
09:12
18:09
18:54
DUPLEX
09:12
09:53
94710
19:38
20:22
10:32
11:13
21:04
21:50
12:17
12:59
94722
21:42
22:26
14:30
15:12
DUPLEX
23:04
23:49
DUPLEX
94715
18:45
19:28
00:49
01:37
94717
20:42
21:32
Linea Barletta – Spinazzola:
ARRIVI DA SPINAZZOLA
PARTENZE PER SPINAZZOLA
ora partenza da
ora arrivo a Barletta
Spinazzola
ora partenza da Barletta
ora arrivo a
Spinazzola
BA305
05:37
07:04
BA308
09:43
10:53
BA309
08:01
09:27
BA310
11:20
12:39
BA313
12:20
13:30
BA522
13:50
15:26
BA523
17:02
18:32
BA528
17:15
18:37
BA525
19:31
21:01
BA322
21:15
22:39
FERROTRAMVIARIA
Tratta Andria-Barletta:
corsa bis automobilistica AS 70: ore 14:50 Andria – 15:15 Barletta
corsa bis automobilistica AS 72: ore 15:40 Andria – 16:05 Barletta
Tratta Barletta-Andria:
corsa automobilistica AS 85: ore 18:40 Barletta – 19:05 Andria
corsa bis automobilistica AS 87: ore 19:30 Barletta – 19:55 Andria
corsa bis automobilistica AS 89: ore 20:20 Barletta – 20:45 Andria
