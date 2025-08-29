Close Menu
venerdì 29 Agosto 2025
Premio Rotonda. Domani la premiazione e domenica gran finale con il ControRotonda-prima edizione

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

Tutti possono partecipare liberamente 
Livorno, 29 agosto 2025 – Ultime battute per il Premio Rotonda-Città di Livorno. 
Domani sabato 30 agosto alle 18.00 nella pineta d’Ardenza alla presenza dell’assessora alla Cultura del Comune di Livono Angela Rafanelli, della presidente della Fondazione Trossi-Uberti Angie De Santi Simonini e della direttrice Veronica Carpita si terrà la premiazione ufficiale degli artisti che si sono distinti nell’edizione 2025 dell’evento artistico.
L’ edizione del Premio Rotonda 2025 terminerà poi con il primo appuntamento del ControRotonda.
Per tutta la giornata di domenica 31 Agosto, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, la Rotonda sarà un libero spazio di espressione artistica.
Sei un/una artista e vuoi portare le tue opere? Puoi farlo. 
Non lo sei, ma hai qualcosa da condividere? Partecipa!
Hai partecipato al Premio e non sei arrivato/a tra i finalisti? Non conta. 
Sei un/a finalista e vuoi portare altre tue opere? Puoi farlo!
Senza limiti di età, provenienza, stile artistico, espressione, il ControRotonda apre le porte a chiunque voglia condividere alcune ore insieme di tempo all’aria aperta dedicate alla bellezza e alla contaminazione d’arte.
Nota bene: Lo spazio è artisticamente autogestito, ma monitorato dallo staff del Premio. Qualunque allestimento è a cura di ciascun artista partecipante.
È possibile anche appendere le proprie opere nell’ambiente circostante, ma sempre nel pieno rispetto della natura e con uno sguardo di attenzione ecologica. Non è concesso utilizzare chiodi.
Dove: alla Rotonda, in prossimità degli spazi espositivi
Quando: Domenica 31 Agosto
Orario: 10.00-20.00
