comunicato – ALLUVIONE APRILE 2025: DAL GOVERNO ALTRI 17,8 MILIONI DI EURO PER LO STATO DI EMERGENZA

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 COMUNICATO STAMPA
Torino, 28 agosto 2025
ALLUVIONE APRILE 2025: DAL GOVERNO ALTRI 17,8 MILIONI DI EURO PER LO STATO DI EMERGENZA
Il presidente Cirio e l’assessore Gabusi: «Dal governo un importante segnale d’attenzione al Piemonte.
Si aggiungono alle risorse già stanziate a giugno e consentono di proseguire con le opere di ripristino»
Dal governo altri 17,85 milioni di euro per l’alluvione di aprile 2025. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Musumeci, ha approvato oggi un ulteriore stanziamento di 17,85 milioni di euro per la realizzazione degli interventi relativi allo stato d’emergenza relativo agli eventi meteorologici che si sono verificati in Piemonte dal 15 al 17 aprile 2025, e in particolare nel territorio della Città metropolitana di Torino e nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola.
La cifra si aggiunge ai 17,7 milioni già staziati dal governo nel mese di giugno.
«Si tratta di risorse importanti che consentono di proseguire le opere di somma urgenza e gli interventi di ripristino dei danni provocati dalle piogge eccezionali di quei giorni. I tecnici della Regione hanno lavorato con i colleghi degli enti locali e del Dipartimento della Protezione civile per la stima precisa dei danni, e questo ulteriore stanziamento di risorse conferma l’attenzione del governo per il nostro territorio e la volontà di intervenire rapidamento per il ripristino delle opere più urgente» dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Opere pubbliche e alla Protezione civile Marco Gabusi .
Gianni Gennaro,
Regione Piemonte
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei

